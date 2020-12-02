İmamoğlu: Valilik ‘Yalnız hareket etmeyin’ dedi

İBB Başkanı İmamoğlu, “Evet, yazı geldi. Valilik, ‘Mümkün olduğu kadar yalnız hareket etmeyin’ dedi” diye konuştu. İmamoğlu, şunları söyledi:

* Hayatıma normal devam ederken, baktım ki fazla uyarıyorlar. ‘Yalnız berbere gitme’ gibi… Ekipler bekliyordu. Uyarılar sıklaşınca ‘Bir şey mi var ‘ dedim. Böyle bir ihbar ulaştırılınca valiliğe tebliğde bulunduk.

* ‘Mümkün olduğu kadar yalnız hareket etmeyin’ dediler. Programımı değiştirmedim. ‘Bunlar olur’ diyerek işimize gücümüze devam etti. Evet, böyle bir yazı geldi. Ben yazıyı gördüm.

* Bana 10-15 gün önce arkadaşlar tebliğini yaptı. Ancak bir kamu görevlisi bire bir beyanda bulunmadı. Günün sonunda görevimizi yerine getirdik. Diğer iddialarla ilgili boyutu bilemiyorum.

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklama olmadığını söyledi. Onu bilemiyorum. Emniyet’in gönderdiği bir istihbarat dışında bir tehdit almadım.

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