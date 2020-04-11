Son dakika… İmamoğlu yasak önlemlerini tek tek açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 11-12 Nisan için verilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından İBB'nin aldığı önlemleri sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak duyurdu.

İmamoğlu “Gece yarısı itibari ile sokağa çıkma yasağı başladı. 23.30'dan itibaren valiliğimiz ile birlikte gelen genelgeye göre istişarelerimizi yaparak İstanbul ile ilgili alınan tedbirleri yürürlüğe koyduk” dedi.

EKMEK VE SU SIKINTISI YOK

Ekmek ve su ihtiyacına yönelik aldıkları tedbirleri aktaran İmamoğlu, Hamidiye Su A.Ş'nin bugün 40 bin damacanayı 38 TIR ile İstanbul'a sevk etmeye başladığını belirterek “ Su talebinizi Hamidiye Su'ya iletebilirsiniz” dedi.

Halk Ekmek A.Ş.'nin 3 fabrikada tam zamanlı imalatına devam ettiğini dile getiren İmamoğlu sabah 09.00 itibari ile 535 Halk Ekmek büfesine 300 bin ekmeğin ulaştırıldığını duyurdu.

İmamoğlu “Akşama kadar üretimimizle birlikte bu sayıyı 800 bine yakın bir sayıya tamamlamış olacağız” bilgisini verdi.

“153'Ü ARAYABİLİRSİNİZ”

153 çağrı hattının bütün İstanbulluların acil yardım taleplerine hizmet etmeye devam ettiğini belirten İmamoğlu, “Gördüğünüz bir eksikliği ya da yaşadığınız sıkıntıyı 153 çağrı merkezimizle paylaşabilir ve bize ulaştırabilirsiniz” çağrısı yaptı.

TOPLU TAŞIMA ÖNLEMLERİ

İstanbul'da toplu ulaşım ile ilgili alınan tedbirleri de açıklayan İmamoğlu “İETT, 445 hatta sabah 06.00-09.00 arasında, akşam 17.00 ile 19.00 arasında karşılıklı seferlerini düzenlemektedir. Metrobüslerde sabah 06.00-09.00 arasında, akşam 16.00-20.00 arasında ihtiyaç kadar seferleri düzenleme konusunda tedbirleri almış durumdayız. Özellikle bugün mecburi hizmetlerini yerine getiren vatandaşlarımız için. Şehir hatları ile ilgili yeni tarifeleri web sayfasından görebilirsiniz” dedi.

KOLİ VE SOSYAL YARDIM DAĞITIMINA ZORUNLU ARA

İmamoğlu, zabıta ve itfaiyenin de görevinin başında olduğunu her duruma karşı bütün önlemlerin alındığını kaydetti. İmamoğlu, bu süreçte sadece 48 saatliğine koli ve sosyal yardım dağıtımına ara vermek zorunda kaldıklarını vurguladı.

HALLER KAPALI

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ataşehir ve Bayrampaşa halleri ile Gürpınar balık halinin kapalı olduğunu ifade eden İmamoğlu “Hayvan bakım evlerimiz görevlerini sürdürmektedir. Sokak canlıları için de maksimum ilgi ile hizmetimize devam ediyoruz” diye konuştu.

“SAĞLIK PERSONELİ SIKINTILARINI BİZE BİLDİRSİN”

Sağlık personeli için alınan önlemlere de değinen İmamoğlu, “Sağlık personelimizin yoğun bir görev dönemi var. Sıkıntı yaşarlarsa mutlaka bize bildirsinler. Sağlık personeli ile yaptığımız anlaşmalar gereği konaklama hizmeti devam ediyor. Özellikle bizden talep eden kurum, kuruluş ve kişilerin, sağlıkçı dostlarımızın kumanya, yiyecek, su gibi temel ihtiyaçlarını sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“EVLERİNİZDE KALIN”

İstanbullulara “sizinle birlikteyiz” diye seslenen İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

* Bugünü ve yarını hiçbir sakıntı olmadan İstanbul halkı olarak valiliğimiz ile dayanışma içinde ve görüş alışverişi ile yine 39 ilçemizin belediyeleri, kaymakamlıkları bütün kamu alanları vatandaşlarımızın hizmetindedir.

* Evlerinizde kalın sağlığınıza dikkat edin. Bulaştırmaya dönük bütün tedbirleriniz almanızı istirham ediyorum. Unutmayın ki birlikte başaracağız.