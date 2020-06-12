İmamoğlu yerinde dönüşüm projesini inceledi: Tapu işi Meclis’te

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski cezaevi alanında konumlandırılan İsmetpaşa Mahallesi'ndeki, “Bayrampaşa Yerinde Dönüşüm Projesi”nde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, saha gezisi öncesinde İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'dan projeyle ilgili sunum aldı.

Kahraman, İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinden yüzde 65 ile anlaşma sağlandığı, kalan yüzde 35'le ilgili ikna çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, sunumun ardından saha incelemesine çıktı. Bu sırada bir vatandaş, İmamoğlu'na projenin ne zaman tamamlanacağı sorusunu yöneltti.

İmamoğlu, vatandaşa, “Önümüzdeki 2 ay bu anlamda çok hızlı yürüyecek. Bir; taşınacak olanların işini kolaylaştıracağız. İki; çevre güvenliğini sağlayacağız. Üç; buraya biz kendi hizmetlerimizi taşıyacağız. Beltur, sosyal tesis, anaokulu vesaire… Dört; taşınmak istemeyenlere de plan üzerinden onlara katkı sunma çabasını ortaya koyacağız” yanıtını verdi.

“MECLİSİN ‘EVET’ DEMESİ LAZIM”

İmamoğlu, vatandaşın, “Tapu işi ne olacak” sorusunu ise “O, Meclis'te 5 aydır bekleyen bir konu. Az önce onu konuştuk. Meclis'in buna ‘Evet' demesi lazım. Umut ediyoruz Temmuz'da da o işi çözüp, hızlıca önümüze bakacağız. Plan çıkınca, tapu verebiliyoruz” şeklinde yanıtladı.

Örnek dairelerde incelemelerde bulunan İmamoğlu, donatı alanlarını da beraberindeki heyetle gezdi. Proje tamamlandığında, yaklaşık 2 bin hak sahibi, depreme dayanıklı evlerine kavuşmuş olacak.

İLGİLİ HABER İmamoğlu açıkladı: İstanbul'a yeni taksi modeli geliyor