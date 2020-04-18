İmamoğlu İstanbullulara seslendi: Birlikte atlatacağız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde salgın sürecinde İstanbul halkına hizmet vermeye devam eden Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki Halk Ekmek Fabrikası ve Bahçelievler Yenibosna'daki 153 Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret etti.

7/24 üretime geçen Halk Ekmek tesislerindeki çalışmalarını inceleyen İmamoğlu yaptığı açıklamada “İnsanlarımıza bolca sabır diliyoruz bugünlerde. Sabrederek sağlımızı koruyabiliriz. Bilsinler ki İBB'nin her kurumu onlara hizmet noktasında çok titiz davranıyor. Lütfen kurallara uysunlar ve sağlıklarına dikkat etsinler. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

KESİNTİSİZ HİZMET 2 GÜN SÜRECEK

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her kurum gibi İBB'nin de çalışmalarını en yoğun şekilde yürüttüğünü anlatan İmamoğlu “Özellikle bizim toplumumuzda ekmeğin yeri bir başka. Bu manada Halk Ekmek'in yaptığı çalışmaları genel müdürümüzden dinledik. Arkadaşlarımızın yoğun emeği var. Kesintisiz hizmeti devam ettiriyoruz hem bugün hem yarın” diye konuştu.

İKİNCİ ADRES 153 ÇAĞRI MERKEZİ

İmamoğlu'nun ikinci ziyaret noktası ise Bahçelievler Yenibosna'daki Dr. Enver Ören Kültür Merkezi oldu. Burada 153 Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret eden İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan'dan bilgiler aldı.

İBB Başkanı'nın sosyal medya hesaplarından canlı yayında olduğunu gören 2 vatandaş, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak İmamoğlu'na ulaştı.

İmamoğlu, sohbet ettiği vatandaşlar aracılığı ile İstanbullulara “Bugünleri hep birlikte atlatacağız. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Hepimizin ilk defa test ettiği bir dönem. Büyük bir dayanışma göstermemiz lazım. O dayanışma önce evin içinde, ailenin içinde; birbirimizi anlayarak, saygı duyarak. Sonra da sokakta, mahallede, iş ortamımızda birbirimizi anlayarak, sevgi, saygı çerçevesinde, huzurla bu süreci atlatacağız. Ondan sonra inşallah daha yeni, daha farklı kurallarla, birbirimize katkı sunmaya devam ederek; insanların eşitliği açısından şehirlerin daha mutlu, huzurlu ve doğaya saygılı olmasını sağlayarak, yeni döneme hep beraber başlayacağız. Bir nevi testten geçiyoruz” mesajı iletti.