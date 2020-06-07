İmamoğlu’dan, Adalar’daki atlarla ilgili açıklama!

Adalar’da faytonların yasaklanmasının ardından adalarda bulunan atlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmıştı. Satın alınan atlar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilmeye başlandı.

“TAAHHÜTLE ATLARI SAHİPLENDİRİYORUZ”

Türkiye'nin 81 ilinden gelen bütün taleplerin birebir incelenerek sahiplendirme işleminin yapıldığını belirten İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, şunları söyledi;

*Bu hayvanlara hayvan refahı çerçevesinde muamele edileceği, uygun ortamlarda barındırılacağı, beslemesinin sağlanacağı, hayvanlara eziyet etmeyeceğine ve satmayacağına dair uygun taahhütle biz bu atları sahiplendiriyoruz.

*Tarım il müdürlükleri tarafından verilen hayvanlar belirli periyotlarla hem sağlık taramalarının yapılıp yapılmadığı hem de taahhütte uygun şekilde davranılıp davranılmadığı konusunda incelemelerde bulunacaklar.

“SAĞLIK TESTLERİ YAPILDI VE SONUÇLARI ALINDI”

Atların ilk etapta İstanbul Üniversitesi At Antrenörlüğü Bölümü'ne gönderildiğini ifade eden Veteriner Hekimi Sertaç Duymaz ise, “Atların daha önceden, adadan çıkmadan önce ruamla alakalı mallein testleri de yapılmış oldu. Tam bu testler tamamlandı, sonuçları tekrar alındı ve adadan çıkışı gerçekleştiriliyor şu anda” dedi.

“YENİ YERLERİNDE DE GÖZETİMİMİZ DEVAM EDECEK”

Adalar’daki atların sahiplendirildiğini Twitter hesabından duyuran İmamoğlu, “Adalar'da fayton kalktı, atları satın aldık, bakımlarını yaptık, sağlıklarını da kontrol altına aldık. Şimdi atlarımıza iyi bakılacağından emin olduğumuz kurumlara sahiplendiriyoruz. İlk yuvaları İstanbul Üniversitesi oldu. Yeni yerlerinde de gözetimimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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