İmamoğlu’ndan deprem ile ilgili çarpıcı açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın, Silivri 4. Etap Konutları'nın temelini attı.

Temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, depremin bir Türkiye gerçeği olduğunun altını çizerek birçok tartışmanın bu gerçeğin önüne geçtiğini söyledi.

İmamoğlu söyle konuştu:

* Bugünden sonra daha hafiflemiş görülen Covid-19 sürecinde tedbirlerimize devam edeceğiz. Can sağlığımızı koruyacağız. Tedbirli olmamız gerekir. Bu önemli bir gündem; ama bunun dışında suni gündemlerle ülkemizin özellikle İstanbul'umuzun meşgul olmasını asla istemiyorum.



“EN ÖNEMLİ KONU DEPREM”

* İstanbul'un en hayati konusu depremdir, en önemli konusu depremdir, en çılgın projesi de depremle mücadeledir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul'un çılgın proje aramasına ihtiyacı yok. Çılgın projesi depremle mücadeledir.

* Çünkü İstanbul'da milyonlarca insanın can sağlığı, hayatı tehdit altındadır. Eğri oturalım, doğru konuşalım, bu konuda rahatlamış değiliz.

“TOPYEKÜN MÜCADELE GEREKLİ”

Depremin topyekün bir mücadele gerektirdiğine dikkat çeken İmamoğlu “KİPTAŞ, bu mücadelenin de bir paydaşıdır. Hem kentsel yenileme, hem kentsel dönüşümde motivasyon kaynağıdır. Bütün İstanbul'u dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ne KİPTAŞ'ın, ne Silivri Belediyesi'nin ne de hükümetin gücü yetmez. Bu, topyekûn bir seferberlik gücü olmaktır. Herkesi içine katmalıdır” dedi.

“HASAR TESPİT HARİTASINI 39 İLÇEYE DAĞITACAĞIZ”

İmamoğlu, pandemi sürecinde yaptıkları çalışma ile İstanbul’un 39 ilçesine deprem ilgili hasar, olası bir büyük depremde hasar tespiti haritasını 39 ilçe belediyesine önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlayacaklarını da söyledi.

Pandemi sürecinden dolayı Mart’ta başlaması mümkün olmayan İstanbul’un olası depremde ağır hasar alacak ve yıkılacak yapıların tespiti için özel bir çalışma başlattıklarını belirten İmamoğlu, 3 pilot bölge seçtiklerini kaydetti.

“BÜYÜK BİR DEPREM BU ŞEHRİ ALABORA EDER”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

* Silivri, Avcılar ve Fatih bu konudaki üç pilot bölgemiz olacak ve buralarda yapıların tespitlerini yapacağız. Ve bu tespitlerle, bir ön tespittir bu, insanları uyaracağız. Yani, ‘ gidiniz, tespitinizi daha teferruatlı yapınız ve binanızla ilgili dönüşüm ya da bina yenileme hususunda adım atın' diyeceğiz.

* Deprem kapıdadır, büyük bir deprem bu şehri alabora eder. Bu şehri alabora etmekle kalmaz büyük bir sıkıntılar verir. Yani ülkemizi ciddi anlamda yıllar sürecek hem sosyolojik hem insanın can sağlığı ki bunun önünde hiçbir şey olamaz, hem ekonomik ciddi bir depresyona sokar.

* O manada her günümüzü bu konuyu çözmekle bu konuya dair adım atmakla geçirmek zorundayız.

39 BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI

İmamoğlu, 39 ilçe belediye başkanına da seslenerek “Bizimle lütfen iş birliği yapınız. İstanbul’un KİPTAŞ kurumu, İstanbul halkınındır. Yani, İstanbul halkına ait, kamuya ait böyle bir kurumun iş birliğimizle beraber insanlarımıza makul evler oluşturması İstanbullunun lehinedir. Ortak hareket edelim. Sosyal konut noktasında da bu adımlarımızla beraber büyük bir iş başaralım diyorum” ifadelerini kullandı.