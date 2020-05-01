İmamoğlu’ndan ‘Atatürk Kent Ormanı’ müjdesi

İmamoğlu, inceleme gezisini doğal gölet kenarında değerlendirdi. Hacıosman'daki parkın etkileyici bir alan olduğunu belirten İmamoğlu, “Metro ulaşımına yakın ve konutların içinde olan bir alanın İstanbul’un hizmetinde olmaması üzücü. Burada arkadaşlarımız ortaya bir karakter koyuyorlar. Tümüyle doğal halini koruyarak, sadece insanların yürüyüş yapabileceği ve nefes alabileceği bir ortam koordine ediyor arkadaşlarımız. Vahşi hayatın olduğu yerlerde de tamamen insandan arındırılmasına varıncaya kadar, belli prensiplerle hareketli ediliyor. 19 Mayıs’ta muhtemelen sokağa çıkamayacaksak da burada bir yürüyüşümüzü gençlik adına yaparız diye umut ediyorum” dedi.

“METRODAN KOLAYCA ULAŞMAK MÜMKÜN”

Vatandaşların bölgeye, Hacıosman ve Darüşşafaka metro duraklarından kolayca ulaşabileceklerini kaydeden İmamoğlu, “İstanbul’un muhtelif yerlerinden gelip yürüyüş yapabilecekler. 12 kilometreye yakın bir yürüyüş parkuru oluşuyor burada. Emeği geçen arkadaşlara minnet duyuyorum. İstanbul’a Atatürk Kent Ormanı adıyla hediye etmenin keyfini inşallah yaşayarak moral bulacağız” diye konuştu.