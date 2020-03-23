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İmamoğlu’ndan çarpıcı açıklama: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgınının hafife alındığını belirterek, "Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir" dedi.

Sözcü İstanbul
13:42 -
Haberler Gündem
İmamoğlu’ndan çarpıcı açıklama: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de yayınlanan programda corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirleri anlattı. İmamoğlu, tehlikenin küçümsendiğini belirterek, şunları söyledi:

İZOLE ORTAM BİRKAÇ AY SÜREBİLİR

“Bunlar aslında ne kadar hafife aldığımızın göstergesi. Net olarak söyleyeyim: Nasıl ki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi, bu, tümüne getirilmeyecek anlamına gelmiyor. Dünyada bu yapıldı. Mecbur kalınırsa; -ki bütün verileri bana göre var- bu uygulamaya bile ülkemizin, devletimizin gideceği ortada. Sürece bu ciddiyetle hepimizin bakması lazım. Sabretmek zorundayız. Günler gösteriyor ki, birkaç ay bu izole ortam sürebilir.”

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