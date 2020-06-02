İmamoğlu’ndan ‘cemevi’ müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Topağacı Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret etti.

Cemevi Derneği Başkanı Erdal Ahi ve yöneticilerle bir araya gelen İmamoğlu'na, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da eşlik etti.

Cemevi bahçesinde toplanan çok sayıda vatandaş, İmamoğlu'na alkışlarla destek verdi. Vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini yerine getiren İmamoğlu, cemevi yemekhanesinde kısa bir konuşma yaptı.

“HEP BİRLİKTE YAPARIZ”

Tespit ettikleri 2 temel konu olduğunu dile getiren İmamoğlu, ilk konunun cemevinin kendisi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

* Cemevimizin, arazi olarak iyi yerleşkesi var. Ama bunun iyi konumlanması, iyi projelendirilmesi, iyi yapılanması lazım.

* Şimdi arkadaşlarıma talimat verdim. Malum bir hukuki süreç var, ayrıca 2B’den mülkiyet geçiş süreci var.

* Hem bunu takip edeceğiz hem İstanbul'umuza yakışan hem de buradaki hemşehrilerimizin ibadetlerini en saygın bir şekilde yapabilecekleri bir cemevini harekete geçireceğiz.

“BU BİR SİYASİ CÜMLE YA DA LÜTUF DEĞİLDİR; SORUMLULUĞUMUZDUR”

İmamoğlu, ikinci tespit konusunun ise İstanbul genelinde Alevi yurttaşlara hizmet edecek nitelikte, kalitede cemevlerinin yapımı olduğunu vurguladı.

“Örnek teşkil edecek birkaç noktada cemevi hazırlama projemiz var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Engelleri ortadan kaldırıp bunu İstanbul'a hediye etmek istiyoruz. Bir tanesi de burası olabilir. Bu konuda adım atmak istiyoruz.

* İlk defa burada söylüyorum. Bu, benim kalbimde olan bir şeydi.

* Bizzat İBB olarak, başlangıcından sonuna kadar yol yürümek istiyoruz. Zaten, inançlara bakış açımızı biliyorsunuz.

* Artı, her inancın kendine has ibadet biçimine, ibadethanesine uygun bir şekilde insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, yönetim anlayışımız gereği bizim sorumluluğumuzdur.

* Bu manada ister Sünni vatandaşımız olsun, ister Alevi, ister Caferi, ister Şafi…

* Hangi hemşehrimiz olursa olsun, ihtiyaçları bizim baş tacımızdır.

* Bu bir siyasi cümle ya da lütuf değildir. Bu, vatandaşımıza olan sorumluluğumuzdur.

* İnşallah, ikinci buluşmamızda bu ortaya çıkmış, neyi yapacağımızı yaklaşık öngörmüş, size de o müjdeyi verir hale gelmiş oluruz.

“ZORLUKLAR, BU İŞLERİ YAPMAMIZA ASLA ENGEL OLAMAZ”

Cemevinin bulunduğu mahalleyle ilgili mülkiyet, tapu ve ulaşımla ilgili sorunlarından da haberdar olduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bazı konuların çözümüne gücümüz yetmeyebilir, bizi aşan konular olabilir; örneğin mülkiyet ile ilgili mahkeme süreci.

* Ama size yoldaşlık yaparız. Bütün uzmanlarımız bu konuda harekete geçer.

* Biz, vatandaşımızın eşitliğine, vatandaşımızın refahına, vatandaşımızın kim olursa olsun bu şehrin değerli bir insanı olduğunu hissedeceği bir yönetim olmaya söz verdik.

* O sözümüzü yerine getirmek için de en büyük mücadeleyi vermeye hazırız.

* Zorluklarımız var. Zorluklar, bu işleri yapmamıza asla engel olamaz.