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İmamoğlu’ndan corona virüsü mesajı: Radikal kararlar almalıyız

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 75'e, vaka sayısının da 3629'a çıktığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Doğru sosyal izolasyon için sokağa çıkma konusunda radikal kararlar almalıyız. En kritik günlerde en doğru kararları almak zorundayız" dedi.

23:21 -
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İmamoğlu’ndan corona virüsü mesajı: Radikal kararlar almalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 75’e vaka sayısının da 3 bin 629’a ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğru sosyal izolasyon için sokağa çıkma konusunda radikal kararlar alınması gerektiğini ifade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, şunları belirtti:

* Küresel salgında can kaybımız ne yazık ki 75'e hasta sayımız da 3629'a çıktı.

* Verilere göre salgın Avrupa gibi ülkemizde de artmaya devam ediyor.

* Doğru sosyal izolasyon için sokağa çıkma konusunda radikal kararlar almalıyız.

* En kritik günlerde en doğru kararları almak zorundayız.

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Son güncelleme: 23:23 26.03.2020
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