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Son dakika… İmamoğlu’ndan ‘doğalgaz rezervi’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Karadeniz'de bulunduğu açıklanan dogalgaz rezervi için ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

16:18 -
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Son dakika… İmamoğlu’ndan ‘doğalgaz rezervi’ açıklaması

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” müjdesini veren Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1’deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Twitter’dan paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, “Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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AKP Cumhurbaşkanı istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya TAyyip Erdoğan Türkiye Twitter
Son güncelleme: 16:30 21.08.2020
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