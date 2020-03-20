İmamoğlu’ndan flaş açıklama: İstanbul’da ulaşıma kısıtlama getiriliyor

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle sanal toplantı gerçekleştirdikten sonra, canlı yayına çıktı.

Corona virüsü salgını nedeniyle aldıkları yeni kararları vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, “Bu, tümüyle bir uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci” diyerek, özetle şu bilgileri verdi:

*Aralarında taksi-taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak. Gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul'un sosyal hayatına katkı sunmak için getirilen hafta sonları 7/24 seyahat uygulaması geçici olarak durdurulacak.

*İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gidilecek. İBB'nin 35 adet ambülansı, virüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Ulaşım seferlerimizde bir miktar kısıtlama yapıyoruz.

*Bu süreçte özellikle sağlık çalışanlarımızı korumaya öncelemeye devam edeceğiz. Bütün doktor ve hemşerilerimize minnet duygularımı iletmek istiyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yeni adımlar atacağız. Neye ihtiyaç duyuluyorsa yanlarında olacağımızı, ulaşımı bedava hale getirmiştik, onun dışında da yeni adımlar atacağımızı İstanbullu hemşerilerimle paylaşmak istiyorum.

İBB’nin de 35 adet ambulansı bu süreçte Corona virüsü’e karşı hazırlandı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerine son derece güvenli 35 ambulansımız vatandaşlarımızın emrinde olacak.

*Pazar sahaları tertemiz hale getirilecek, aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak.

*Sakın umudunuzu yitirmeyin. Bol bol kitap okuyun. Aileler çocuklarıyla eğitici oyunlar oynasınlar.