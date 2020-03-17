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İmamoğlu’ndan flaş corona virüsü açıklaması: Radikal olacağız 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla corona virüsü salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Süreçle mücadelede radikal olunacağını vurgulayan İmamoğlu, "Temkinli olacağız ve mutlaka önlemlerini almış bir toplum olacağız; özellikle bu büyük kent İstanbul’da. Ama aynı zamanda bu zor dönemi en az hasarla atlatmak için de kesinlikle radikal olacağız ve olmalıyız” ifadelerini kullandı.

12:15 -
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bir videoyla hemşehrilerine seslendi.

Dünya ve insanlık tarihinin daha önce hiç görmediği büyüklükte küresel bir salgınla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Tüm dünya risk altında. Elbette ki ülkemiz de bu riski yaşıyor. Bu konuda hep birlikte hareket etmek zorundayız. Bu eşi benzeri görülmemiş olay, özellikle biz yöneticilere çok büyük sorumluluklar yüklüyor.

“RADİKAL OLACAĞIZ”

* Vatandaşlarımızla eş güdümlü bu süreci yönetmek zorundayız. Asla panik olmayacağız. Biz, sağduyulu bir milletiz. Temkinli olacağız ve mutlaka ve önlemlerini almış bir toplum olacağız; özellikle bu büyük kent İstanbul'da. Ama aynı zamanda bu zor dönemi en az hasarla atlatmak için de kesinlikle radikal olacağız ve olmalıyız.

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canlı Corona Dünya istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye sosyal medya
Son güncelleme: 12:55 17.03.2020
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