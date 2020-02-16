İmamoğlu’ndan ‘Gezi Parkı’ açıklaması!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesi kapsamında Taksim’de kurulan, Geçici Sergi Platformu’nu ziyaret etti.

İmamoğlu’nun Taksim ziyaretine İBB’deki bazı daire başkanları da eşlik etti. Taksim’i gezmeye gelenler İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. İmamoğlu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

“TAKSİM, ÖZEL BİR MEYDAN”

Çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Taksim Meydanı’nın özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, “İstanbul’un birçok olayına tanıklık etmiş, bazen isyana, bazen kutlamaya, bazen şenliğe. Ama biz, meydanların artık iyi şeyleri anımsatmasını istiyoruz. Bu bakımdan yarışma süreçleri tasarladık” dedi.

“YARGISIZ İNFAZ GİBİ…”

Taksim Meydanı’nın, son dönemde Gezi Parkı ile ilgili süreci de hatırlattığına dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Toplumun, gençlerin tepkisini hatırlatıyor. Ve o süreçte ben de defalarca buraya geldim. İnsanlar; aslında bir özgür alanın, ‘Ben yaptım değiştiriyorum’ anlayışı ile değil, toplumun uzlaşıyla bir süreç yönetimini talep etmişti.

*Özellikle benim yol arkadaşım Tayfun Kahraman da o sürecin önemli isimlerindendi. Şehir Plancıları Odası’nın İstanbul Şube Başkanlığı’nı yapıyordu. Biz o zamandan da tanışıyorduk.

*O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı olsun, diğer bakanlarla olsun yan yana oturup süreci çözme konusunda fedakarca çalıştı. Ne acıdır ki, böyle özgür alanların güzelleşmesi mücadele eden insanlar bugün yargılanıyor.

*Onlarca yıl mahkumiyet talep ediliyor. Biz buna da karşıyız. Bu yargısız infaz gibi aslında. Ne kadar yargı gibi gözükse de yargısız infaz gibi. Tayfun Bey ve diğer arkadaşların yanındayım. Bu bağlamda Taksim’in bu tarz maneviyatı ve bizdeki hissiyatları var.

“ORTAK AKILLA BAŞARACAĞIZ”

Yapacakları yarışmalar da akademisyenlerin ve teknik insanların katkılarından yararlanacaklarını ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu kentin insan kaynağına inanıyorum. Biz, onun peşindeyiz. Bu güzellik Taksim’e, Üsküdar’a Kadıköy’e Eminönü’ne Bakırköy Özgürlük Meydanı’na, Bağcılar Meydaın’na, Esenler Meydanı’na, Ümraniye’ye, Beylikdüzü’ne yansısın istiyoruz. Bunu ortak akılla başaracağız.

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