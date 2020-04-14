İmamoğlu’ndan ‘Gündem beni çileden çıkartıyor’ çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sürecinde çalışmak zorunda olan ve kamu görevi yapan kurum personeline moral ziyaretlerine başladı.

İmamoğlu, ilk ziyaretini Topkapı – Mescid-i Selam T4 Tramvay Hattı'nın ilk durağı olan Topkapı'daki dinlenme tesisinde, metro ve tramvay sürücülerine yaptı.

Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy “Maalesef bazı hastalanan arkadaşlarımız oldu son dönemde. Karantinaya girenler de oldu. Zorlukla devam ettiriyoruz. Çok şükür kritik durumda olan bir arkadaşımız yok. İyileşenlerin tekrar aramıza katılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“GÜNDEM BENİ ÇİLEDEN ÇIKARTIYOR”



İmamoğlu da çalışanlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek “Hem ülkemiz hem dünya, çok ilginç bir süreç yaşıyor. Bir nevi tarihin tanıklarıyız. Bu tür dönemleri yaşayan insanlarda başka bir sorumluluk oluşur” dedi.

“Böyle bir dönemde, ülkemizin ‘gündemi ne' diye bakarsanız, açıkçası o gündem de beni çileden çıkartıyor” ifadelerini kullanan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Çok üzülüyorum. Ülkemizin gündemi ne? Bu, hiç doğru bir gündem değil. Halbuki, her türlü seferberliği iyi yönetmenin kuralları var: Uzlaşacaksınız; kayıtsız şartsız bir araya geleceksiniz.

* Konunun içeriğine göre, uzmanlarıyla süreci yöneteceksiniz. Bu sürecin uzmanları da belli tanımlardaki bilim insanları. Onlarla yöneteceksiniz. Bunları uygulamaz, yapmazsanız bir takım siyasi ya da başka kavramlar üzerinden hareket ederseniz, ne yazık ki iyi netice alamazsınız.

* Ülkemizde şu anda oluşan gündem, beni çok ama çok üzüyor. Gündem ne olmalı? İşte buraya gelmemizin sebebi olmalı. Biz, ulaşım hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ulaşım hizmetinin kahramanları var; sizlersiniz.

* Zor koşullarda yapılan görev. Ne kadar insanımız sağlıklı kalacak? Bu hizmet, ne kadar sürdürülebilecek? Bütün bu planlamaları, hesaplamaları, yedeklemeleri de yapmakla yükümlüyüz. Basit bir konu değil bu. Hizmet sürdürürken, hepinizin sağlığı için dua ediyorum.

İSTAÇ'IN ACI KAYBI

İmamoğlu, daha sonra Kemerburgaz'da İSTAÇ Tıbbi Atık Yakma Merkezi çalışanları ile bir araya geldi. İmamoğlu'nu merkezde, çalışanlar ile birlikte İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı karşıladı.

İştirak olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili İmamoğlu'nu bilgilendiren Canlı, bu süreçte bir çalışanlarını Covid-19 nedeniyle kaybettiklerini dile getirdi.

Yaşamını yitiren çalışana Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, “Ne yazık ki bu olacak. Ama en aza indirmek, büyük tedbirler alarak sistemin de sıkıntıya uğramadan sürecim yönetilmesi lazım. Atık yönetimi de bir şehir için olmazsa olmaz, asla durdurulamaz bir sistem. Bütün arkadaşlarımızın emeğine sağlık” dedi.

İLGİLİ HABER İmamoğlu: Belediyeler seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın