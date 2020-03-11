İmamoğlu’ndan ‘İstanbul Olimpiyatı’ değerlendirmesi

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul’un en yakın tarihte olimpiyatla buluşmasını istediklerini belirterek, “Bu anlamda ortak mücadele vermek ve bunun mutlak başlangıcının da bir spor ruhu olması gerektiğini, her iki taraf olarak biliyoruz” dedi.

“İSTANBUL’U OLİMPİYATLA BULUŞTURACAĞIZ”

Bu anlamda etkili bir çalışma dönemi başlatma arzusunda olduklarını bunu da, Olimpiyat Komite’siyle konuşarak yapacaklarını belirten İmamoğlu şunları söyledi:

*Bizim önümüzdeki yıllarda en önemli çalışmalarımızdan birisi, İstanbul’u olimpiyatla buluşturmak olacak. Makul bir zaman dilimine bunu tanımlamak lazım.

*Şimdiden o dönemin sporcularına, o dönemin İstanbul halkı olacak çocuklarımıza, gençlerimize; sporu, sporcu ruhunu ve olimpiyat ruhunu aşılamak, anlatmak lazım. Yoksa bu işler, tek başına tesisle olmuyor. Ona çalışacağız.