İmamoğlu’ndan İstanbul’a özel sokağa çıkma kısıtlaması çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili illerdeki durumu açıkladı.

Bakan Koca, İstanbul ile ilgili şunları söyledi:

* Burada görülen ön planda daha çok vaka İstanbul’da.

* İstanbul’daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60’lara yakın.

* Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.

* Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana.

İMAMOĞLU’NDAN ‘SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI’ ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en azından İstanbul’a özel sokağa çıkma kısıtlaması kararının gecikmeden alınması gerektiğini belirtti.

İmamoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

* Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı.

* Toplam hasta sayısının %60'ının İstanbul'da olduğunu paylaştı.

* En azından İstanbul'a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır.