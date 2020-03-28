İmamoğlu’ndan İstanbullulara flaş çağrı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başkanlık ettiği İstanbul Valiliği’ndeki İl İdare Kurulu toplantısının ardından Yenikapı’daki Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde sosyal medya hesaplarında canlı yayın yaparak açıklamalarda bulundu.

İl İdare Kurulu’ndaki toplantısı hakkında bilgi veren İmamoğlu ”İki konuda karar alındı. Biri seyahat kısıtlaması ile ilgili. Dün de sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamış olduğu maddelerdi. Ama valiliğe dizayn etme konusunda yetki verilmişti. Bununla ilgili tartışmaları yaptık ve karar alındı. Otobüsle, uçakla seyahat etmeme konusundaki kısıtlamaların detayları var. Aynı şekilde İstanbul’da balık tutma, parklarda bulunma, topluca koşu yapılan alanlardaki bu tür etkinliklerin yasaklanması ile ilgili bir madde karara bağlandı. Bunun da detayları var. Ama şu an bu detayları kurumsal bir şekilde yazılmakta, sayın valimiz tarafından açıklanacak” dedi.

İmamoğlu, seyahat kısıtlaması ve Belgrad Ormanı, Boğaz kıyısı gibi insanların topluca gelip koşu yaptığı, sosyal mesafenin korunmadığı hallerin kısıtlanması ile ilgili kararların önemine işaret etti.

‘GEÇ KALINMAMASI GEREK’

Dün gece dijital ortamda dünyadaki 45’e yakın belediye başkanı ile yaptığı sohbete de değinen İmamoğlu ”Burada yaptığımız sohbette görülüyor ki her kent büyük bir mücadele içinde. Sürecin şehirlerin, ulusların ötesinde dünya ve insanlık meselesi olduğunun hepimiz tarafından hissedilmesi gerek. Hep diyoruz ‘evde kalın, kendinize izole ortamınızı yaratın.’ Alınan kararlar da bu noktada. Açıkçası ben sokağa çıkma konusunda büyük bir kısıtlama getirilmesi konusundaki kanaatimi dile getirdim, getirmeye de devam edeceğim. Çünkü geç kalınmaması gerektiğini düşüyorum. Tüm tedbirler alınıyor. Devletimiz, bakanlığımız, valiliğimiz, bizler hepimiz yapıyoruz ama hala bunu dinlemeyen dinlememekte ısrar eden vatandaşlarımız olabiliyor. Lütfen herkes kendisini bu anlamda izole etsin. Evinden dışarıya çıkmasın. En az can kaybı ile atlatmanın tek yolu var korunmak, virüsün size bulaşmamasını sağlamak” diye konuştu.

‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VARMIŞ GİBİ HAREKET EDİN’

16 milyon İstanbulluya ”Sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etme zorunluluğu size kalıyor” uyarısında bulunan İmamoğlu ”İstanbul’un 16 milyon insanı lütfen ama lütfen hafife almayın. Ben dün dünyanın farklı yerlerinden Los Angeles’ten, New York’tan, Londra’dan, Paris’ten, Milano’dan, Cakarta’dan, Seul’e, Tokyo’ya varıncaya kadar dünyanın her yerinden feryatları duydum. Yanı başımızda Avrupa’daki özellikle Madrid, Roma ve Milano’daki feryatların ne kadar yüksek olduğunu duydum ama Allah korusun biz tedbirlerimizi en üst seviyede almalıyız” dedi.

‘PSİKOLOJİK DESTEK HATTI ‘NA 26 ŞEHİRDEN VE 3 ÜLKEDEN BAŞVURU GELDİ

İmamoğlu, salgın nedeniyle psikolojik olarak zor bir dönemden geçildiğini dile getirerek İBB’nin geçen hafta hizmete soktuğu psikolojik destek hattı hakkında da ilginç bir bilgi paylaştı.

İmamoğlu ”Dün 2 bini aşkın arama oldu. 26 farklı şehirden 3 farklı ülkeden arayanlar oldu. Bizi her yerden arayabilirsiniz. Psikolojik destek hattımız 0(212) 449 49 00. 153’ü de arayabilirsiniz. İstanbul’da çözmemizi istediğiniz konularda bizimle iletişim halinde olmaya devam edin” dedi.