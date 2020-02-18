İmamoğlu’ndan ‘kadın başkan’ sitemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28’nci ilçe belediyesi ziyaretini Sancaktepe’ye yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bina girişinde karşıladığı İmamoğlu’nu, makam odasında ağırladı. Döğücü’nün İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu tabi İstanbul’umuz için üzücü bir durum. İnşallah sayısı artar. Bu konuda her siyasi parti sorumlu” dedi. Döğücü’ye başarı dileklerini ileten İmamoğlu, “Her seçilmiş belediye başkanı, bizim için en kıymetli yardımcımız. Bu kapsamda bir arada olmayı, bir araya gelmeyi, konuşmayı hiçbir zaman aksatmadan hizmet yönetmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“BİRARADA ÇALIŞMA YÖNTEMİNİ BENİMSİYORUZ”

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Döğücü de “Bir arada çalışma yöntemini benimsiyor olmanız bizim için büyük bir avantaj. Biz de aynı şekilde, belediye başkanı seçildikten sonra, herkesin belediye başkanı olmanın derdi ve gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

İLÇEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İmamoğlu ve Döğücü daha sonra saha gezisine çıkarak ilçede incelemelerde bulundu.