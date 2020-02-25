İmamoğlu’ndan ‘Kağıthane Deresi’ talimatı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile makam odasında bir araya gelen İmamoğlu, Tüm ilçelerin İBB ile uyumlu çalışması konusunda verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün bütün Büyükşehir ekibimizle ve değerli Başkan’ımızın ekibiyle birlikte, onların sunumları, onların önerileri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler edineceğiz. Çok faydalı geçiyor. 39 ilçemiz, bizim en birinci sıra İstanbul’a hizmet konusunda yol arkadaşlarımız. Belediye başkanlarımızın uyumlu katkıları, bizim uyumlu çalışmalarımız İstanbul’a katkı sunacaktır, Kağıthane’ye katkı sunacaktır” diye konuştu.

ÖZTEKİN’DEN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin ise, “Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza, ilçemize ‘Hoş geldin’ diyoruz. Biraz sonra sunum da yapacağız. İlçemizle ilgili bugüne kadar çok değerli hizmetler yapıldı. Hizmetleri yapan büyüklerimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelen gayreti sunuyoruz. Size de ‘Hayırlı olsun’ diyoruz. İlçemize, tüm ekibinizle beraber ‘Hoş geldiniz’. Çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN “KAĞITHANE DERESİ ETRAFI GEZİLEBİLİR HALE GETİRİLSİN” TALİMATI

İmamoğlu ve Öztekin, konuşmaların ardından belediye binası yakınındaki Kağıthane Deresi çevresi ıslah çalışma alanında, Sadabad Sarayı Çamaşırhanesi restorasyonunda ve El Yapımı Kağıt Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Kağıthane Deresi çevresinde, daha fazla gezilebilir alanlar yapılması konusunda talimat verdi. Her iki başkan, saha incelemelerinin ardından İBB ve Kağıthane Belediyesi ekipleri ile birlikte Nurtepe Sosyal Tesisleri’ne geçti.

İmamoğlu ve ekibi, burada Kağıthane Belediyesi yetkililerinden ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum aldı. Sunumun ardından yeniden sahaya çıkan başkanlar ve ekipleri, Yeşilce Mahallesi Zeminaltı Otopark ve Spor Tesisi İnşaatı’nda incelemelerde bulundu.