İmamoğlu’ndan kritik uyarı: Lütfen uzak durun

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsünün en çok 60 yaş ve üstü insanları etkiliyor. Uzmanlar, 60 yaş üstü vatandaşları evden çıkmamaları ve özellikle virüs bulaşma riski yüksek olan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda uyarsa da İstanbul’da bu uyarıların pek dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

BİR GÜNDE 121 BİN KİŞİ…

Risk grubu içinde bulunan 60 yaş üstü vatandaşların İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranları yüzde 40'lar seviyesinde düştü.

Ancak uyarılara rağmen toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam eden vatandaşlar da dikkat çekiyor.

İBB'nin verilerine göre, 17 Mart Salı günü risk grubundaki 60 yaş ve üstü toplam 121 bin 253 kişi, 313 bin 253 kez toplu taşıma araçlarını kullandı.



İMAMOĞLU UYARDI

Toplu taşıma verileri ile ilgili istatistikleri Twitter hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem, risk altındaki yaş grubunda toplu taşıma kullanımının hâlâ yüksek olduğunu kaydetti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte.

* İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun.