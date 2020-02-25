İmamoğlu’ndan Kültür ve Turizm Bakanı’na yanıt: Hoş değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 26. Meslekte İz Bırakanlar Toplantısı kapsamında Basın Müzesi'nde düzenlediği Yaşar Kemal'i Anıyoruz başlıklı panele katıldı.

Panel öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Galata Kulesi’nin ocak ayında işletme sözleşmesi dolan İBB'den alınacağı ve ihaleye çıkarılacağına ilişkin açıklaması soruldu.

Süreçle ilgili teknik bilgi veren İmamoğlu şunları söyledi:

* Süre dolduğunda, bir önceki İBB yönetimi ile yapılan yazışmalar sonucu, Büyükşehir Belediyesi bir girişimde bulunmamış o zaman diliminde. Ama o süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir eylemde bulunmamış.

* Fakat birkaç aydır biz bunu basın yoluyla duyuyoruz. Biz de bu süreçle ilgili hukuki hakkımızı konusunda davamızı açtık. Bu dava ile ilgili savunma verildi. Şimdi o savunmaya istinaden, karşı dava ile ilgili süreci arkadaşlarım hukuki olarak takip ediyorlar.

BİR TELEFON MESAFESİNDEYİZ

* İstanbul ile ilgili bir karar almak istiyorlarsa, turizme katkı sunacaklarsa, en büyük paydaşları, en doğru yol arkadaşları İBB’dir. Yani bizimle görüşmekten, konuşmaktan kaygı duymasınlar, çekinmesinler. Bizim derdimiz; İstanbul turizmi. İstanbul Turizm Platformu'nu kurarken kendilerini arayıp, davet ettim. Yazılı olarak da davet ettim. Her toplantımıza davet ettik. Katılmamayı tercih edebilirler ama İstanbul’da bir konu ile ilgili karar alacakken, biz bir telefon mesafesindeyiz.

HUKUKİ MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ

* İstanbul’da turizm ve kültür ile ilgili istedikleri zaman davet edebilirler, biz misafir edebiliriz, konuşabiliriz. “Bunu alacağız, onu yapacağız” lafları, tarifleri İstanbul için hoş tarifler değil. Bir bakanlığa, bir bakana üslup olarak böyle büyük ve kadim bir kentle ilgili karar alma yöntemi de hoş bir model değil. Biz hukuki mücadelemizi vereceğiz.

KEŞKE HAYDARPAŞA İLE İLGİLİ YORUM YAPSAYDI

* Haydarpaşa Garı ihalesiyle ilgili mahkemeden karar çıkmadı. Hukukun bu büyük yanlışı düzelteceğini düşünüyorum. Aslında bir çağrışım yaptı: Mesela bu iki kadim noktanın, Haydarpaşa ve Sirkeci noktasında bu gelişen olaylar olurken, Türkiye’nin kültüründen ve turizminden sorumlu bakanlığın keşke bir yorumu olsaydı örneğin. Ama biz hukuki olarak süreci takip ediyoruz.

ŞÖYLE BİR TAVSİYEM VAR

* İstanbul’un turizmini, kültürünü büyütmek istiyorsak, dünyaya en iyi şeklide servis etmek istiyorsak, geçenlerde takdir ettiğimiz gibi, çok mutlu olduğumuz gibi, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bizi çağırıp, ‘Hep bir arada biz deprem sorununu, kentsel dönüşüm sorununu nasıl çözebiliriz' toplantısını yaptığımızda, kendisini yürekten alkışladığımı, teşekkür ettiğimi, bir konsey kurulup bu konseyin çalışmasının iyi bir model olacağını ifade ettiğim gibi, Sayın Turizm Bakanı'na da tavsiyede bulunuyorum.