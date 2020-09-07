İmamoğlu’ndan sahillerdeki ‘mangal yasağı’ yorumu: Hiç pişman değilim

Yapılacak düzenlemelerle Avcılar meydanını yayalaştırmayı ve hakla, çevredeki üniversiteleri buluşturmayı amaçladıklarını belirten İmamoğlu, “Büyükşehir olarak; İstanbul'daki her ilçede meydanlaşan, yeşil alanları yüksek, insanların birbirini görüp, konuşabildiği alanların oluşması konusunda bir kararlılığımız var. Aşağıdaki belediye binasından başlayan, Marmara Caddesi ve bu meydan, inşallah metromuzla, fünikülerle veya diğer unsurlarla buluşan bir mantıkta Avcılar'ın yıldızı da bu iş olacak. O yönüyle bu yıldız işlerimize 2021'de çok önem vermek istiyoruz. Avcılar için de şu anda o yıldızın içindeyiz aslında” dedi.

VATANDAŞIN KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUSUNA YANIT VERDİ

İmamoğlu, inceleme bölgesinde bulunan bir vatandaşın, “Avcılar'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını nasıl buluyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

* Başkan'ımız çok yoğun çalışıyor. Biz de takip ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm hem de bir yandan yapı tespitleri…

* Her iki yönüyle ortak bir mücadele veriliyor ama tabii ki bir yandan da sonuç alınması için, özel sektörün de teşvik edilmesi gerekiyor. O noktada da yine ortak çalışıyoruz Avcılar Belediyesi'yle, finans sektörüyle buluşması ve bu konuda uygun kredilerin olgunlaşması için.

* Depremin Avcılar için ne kadar tehditkar olduğunun farkındayız. Bir yönüyle yine planlama konusunda Yeşilkent bizim için önemli bir mahalle. Ona da ayrı bir detayla asılacağız.

* Planlama noktasında ilçe belediyesiyle müşterek çalışacağız. Çok sorun birikti Avcılar'da, özellikle Büyükşehir'le senkronize çalışamama boyutlu. Bunu aşmak için de inşallah hızlı hareket edeceğiz.

“MANGAL YASAĞI KONUSUNDA NETİZ”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, meydan incelemesinin ardından sahile geçti. Sahil incelemesi sırasında İmamoğlu ve Hançerli arasında ilginç bir mangal yasağı diyalogu yaşandı.

İmamoğlu, Hançerli'nin, “Mangal, buradan kalktı” sözlerine, “Mangalı yasakladık zaten. Yok, artık. Netiz o konuda” yanıtını verdi.

İmamoğlu, “İstatistik yapalım; şuraya 100 bin insan geldi değil mi? İnanın mangaldan faydalanan 10 bini geçmez. Yüzde 10'udur; ama yüzde 90 da acayip rahatsız edilir. Bunu ben test ettim, kendi 5 yıllık deneyimimde. Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim” diye konuştu.