İmamoğlu’ndan sahra hastanesi açıklaması: Önerimizin kabul görmesi sevindirici!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe ve Yenikapı meydanları ile Gürpınar Balık Hali'nin de bu kapsamda düşünülmesinin hızlı sonuç vereceğini ifade etti.

İLGİLİ HABER İBB'ye 3 günde 266 bin 470 aileden gıda yardımı talebi!

“ALTYAPILARI HAZIR”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanlığı'na 27 Mart günü önerdiğimiz Atatürk Havalimanı'nın sahra hastanesine dönüştürülmesi önerisinin kabul görmesi sevindiricidir.

* Yine, altyapıları hazır olan Maltepe ve Yenikapı Meydanları ile Gürpınar Balık Hali'nin de bu kapsamda düşünülmesi hızlı sonuç verecektir.



“HASTA SAYISININ HIZLA ARTACAĞI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA…”

İmamoğlu, 27 Mart tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

* Değerli hemşehrilerim, kıymetli İstanbullular. Hasta sayısının hızla artacağı göz önüne alındığında sahra hastanelerinin kurulması, ekipman ve uzaman hekimlerle donatılması için mutlaka harekete geçilmelidir.

* Bu vesile ile hava, kara ve metro ile ulaşılabilecek en merkezi noktada bulunan ve pek çok boş kapalı mekana sahip olan Atatürk Havalimanı'nın da hızla corona virüsü ile mücadele için bir geçici hastaneye dönüştürülmesi kesinlikle düşünülmelidir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERİSİ DE YAPMIŞTI

İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın il il salgın verilerini açıklaması ve İstanbul’un virüsün merkezi olduğunun anlaşılmasıyla, “Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60'ının İstanbul'da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul'a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır” demişti.