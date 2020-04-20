İmamoğlu’ndan sokağa çıkma yasağı için çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sokağa çıkma yasağı ile ilgili ilgili yeni bir çağrıda bulundu.

İmamoğlu, 23 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasındaki zaman dilimini “Evde Kal” çağrısıyla fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Alınacak uzun süreli karantina kararının, İstanbul ve Türkiye için büyük fırsat olacağını belirten İmamoğlu şu çağrıyı yaptı:

* Bilim insanları bir şeyin altını çiziyor; iki günlük süreçle siz bu anlamda bir karantina sürecini tam anlamıyla yerine getirmemiş oluyorsunuz ve ne yazık ki tam da istenilen faydayı elde etmiyoruz. 23 Nisan ile başlayan günlerde içine 1 Mayıs'ı da katarsak 4 Mayıs'a kadar 11 gün yapıyor.

* 11 gün boyunca aslında 5 günü mesai olacak, 1 Mayıs da tatil. 5 günü mesai olmak üzere 11 gün için biz ‘Evde kal' çağrısı yapabiliriz. Sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Lütfen, 23 Nisan ve 4 Mayıs'a kadar ki bu süreçte sadece 5 günlük mesainin olacağı bu süreci bir fırsata çevirelim. Hem İstanbul adına hem Türkiye'miz adına.