İmamoğlu’ndan sokağa çıkma yasağı öncesi önemli uyarı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde, İBB TV ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bir açıklama yaptı.

Belediyelerin, hizmet çeşitliliği nedeniyle halkla en sık ve yakın teması sağlayan kurumlar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Buradan yola çıkarak, geçen gün bir çağrıda bulundum. ‘Aydınlanma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'da, en doğru adreslere ulaşması için zekat ve fitrelerinizi belediyemize bağışlayabilirsiniz' dedim. Çünkü, belediyeniz, kimin nerde neye ihtiyacı var, onu çok iyi bilir. Bu, bütün belediyeler için geçerli. İnsanları rencide etmeden, alan elin veren eli görmediği şekilde yardımları ulaştırır ve bütün hassasiyetlere uyar” dedi.

“AKILLARINCA DALGA GEÇTİLER”

Vatandaşlara yaptığı “Zekat ve fitrelerizi İBB'ye bağışlama” çağrısının birilerinin hoşuna gitmediğini dile getiren İmamoğlu şunları söyledi:

* Benim size yaptığım bu davetle akıllarınca dalga geçtiler. Hatta ‘Ekrem'e zırnık yok' diye sosyal medyada büyükçe bir kampanya başlatmışlar.

* Zekat ve fitreleriniz, Ekrem İmamoğlu için değil ki; yüzbinlerce ihtiyaç sahibi İstanbul'daki ailemiz için. Ama ben yine de benim zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara inanın teşekkür ediyorum.

* Çünkü benim söylediğimi zaten vatandaşım çok iyi anladı. İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde, eminim kat be kat hamiyet sahibi İstanbullu, belediyemize bu katkılarını, bu bağışlarını, isterse zekatını ve fitresini bağışlayacak. Allah onlardan razı olsun. Ben, bu memleketin her insanını çok seviyorum.

“İHTİYACINIZ KADAR ALIŞVERİŞ YAPIN”

İmamoğlu, 17 Nisan Cuma gece yarısı itibariyle başlayacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı uyarılarda da “Lütfen, temel ihtiyaçlarınız neyse, o kadar alışveriş yapınız. Lütfen, abartıya kaçmayınız. İsraftan kaçınalım” çağrısında bulundu.

Yasağın başlamasına 48 saat kaldığını hatırlatan İmamoğlu şunları söyledi:

* İşi son dakikaya bırakmadan, güzel bir zaman planlaması ile 2 günlük temel ihtiyaçlarınızı temin ediniz.

* Lütfen, yasağın başlamasına kısa süre kala, marketlerde-manavlarda ve benzeri alanlarda yoğunluk yaratmayalım. Maskelerimiz her daim yüzümüzde olsun.

* Ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Fiziksel mesafe konusunda da hassas olalım. Maske ve eldiven gibi, artık tıbbi atık sayılan sarfları dezenfekte edip, bir poşet içinde çöplere bırakalım

“HALK EKMEK AÇIK OLACAK”

İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini vurgulayarak “Halk Ekmek, tam kapasite çalışacak. 553 büfemiz, cumartesi-pazar açık olacak, sizlere hizmet edecek. Evinize yakın büfelerden ekmek temin etme konusunda pek sorun yaşanmayacağını umuyorum. Hamidiye Su da tam kapasite çalışacak ve su servisi yapacak bütün İstanbul'a. Siz evdeyken, biz de kentin önemli toplanma alanlarını dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Ayrıca yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle, daha önce çalışma yapamadığımız çok kritik alanlarda ciddi altyapı yatırımlarını yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağı uygulaması geçen haftaki haliyle devam ederse, sadece 2 gün sosyal yardım kolilerimizi size ulaştıramayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim” diye konuştu.

“12 GÜNDE 550 BİN AİLE YARDIM TALEP ETTİ”

Gelecek hafta Ramazan ayının başlayacağını hatırlatan İmamoğlu sözlerini söyle tamamladı:

* Duam odur ki; bu mübarek ayda, bizi saran virüs salgınından kurtuluruz. Salgın bitse bile, çok sayıda aile ne yazık ki ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi, etkilenmeye de devam edecek. Sadece 12 günde 550 bin aileden İBB olarak yeni sosyal yardım başvurusu aldık. Zaten 230 bin aileye normalde düzenli yardımımız vardı.

* Şimdi buna 550 bin aile daha eklenmiş durumda. Bu, kent nüfusumuzun neredeyse 5'te 1'i demek. İnsanlarımızın bu sıkıntısına bir nebze de olsa yardımcı olma gayretindeyiz.

* İnanın, dara düşmüş binlerce esnafımızı, hayatını günlük kazançla idame ettiren yüzbinlerce insanımızı düşünmekten gece uyumakta zorlanıyorum. Ne olacak, sorusunun, her geçen gün büyüdüğünü biliyorum.