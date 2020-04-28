İmamoğlu’ndan Tuzla’ya ‘koku’, Pendik’e ‘kreş’ müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

İmamoğlu'nun ilk durağı, Tuzla Atıksu Arıtma Tesisleri oldu. İlk etabı, 1995 yılında eski İBB başkanlarından Nurettin Sözen tarafından başlatılan ve 2000'de hizmete giren tesiste incelemelerde bulunan İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'dan, tesisin inşaatı devam eden 3'üncü etabıyla ilgili teknik bilgiler aldı.

“KOKU ŞİKAYETLERİ ALIYORDUK”

İmamoğlu, “Beylikdüzü, Ataköy ve Tuzla, koku anlamında bizim en çok şikayet dinlediğimiz 3 havzaydı. Çözüme kavuşması bizim için önemli. Çevre temizliği şart, onun için seviniyoruz; denizi kirletmemesi, temizlenerek deşarj edilmesi. Ama bir yandan da çevreyi rahatsız etmemesi lazım” dedi.

TEMELİNİ ATTIĞI KREŞİ GEZDİ

Tuzla'nın ardından Pendik'e geçen İmamoğlu, 28 Eylül 2019'da temelini attığı ve inşaat imalatı tamamlanan Dolayoba Kreşi'nde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, seçim dönemindeki ilk sıra vaatlerinden “150 Mahalleye 150 Kreş” sloganıyla başlatılan ve “Yuvamız İstanbul” projesi kapsamında inşa edilen kreşi gezdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, yapımı tamamlanan kreşle ilgili İmamoğlu'nu bilgilendirdi.

“YILLARDIR DOKUNULMUYORDU”

İmamoğlu'nun son durağı ise Kartal oldu

İmamoğlu, burada yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

* İSKİ'deki çalışma arkadaşlarımız sağ olsun, Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımız ve bütün arkadaşlarımız, fırsat buldukça, İstanbul'un dokunamadığımız veya sıkıntılı dokunduğumuz yerlerinde, sokağa çıkma yasağı dönemlerinde oldukça büyük işler yaptılar. Alt yapıda çok alanda bunu yapıyoruz ama İSKİ'ninki çok daha önemli.

* Yıllardır dokunulamayan alanlarda bu girişimi başlattılar. Kartal, bunlardan birisiydi. Kartal Meydanı'nda, Belediye Başkanı'mızın çok ısrarcı olduğu bir işti bu.

* Sahildeki su baskınlarının engellenmesine dönük, pis su ve yağmur sularının ayrıştırılması ve künk çaplarının büyütülerek yağmur suyunun direkt denizle buluşturulması çalışması aslında bu. Çok faydalı bir iş oldu. Şimdi Kartal Meydanı'na dönük düzenleme işlerimiz var. Bugünleri çok maksimum değerlendirmiş olduk.