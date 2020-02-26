İmamoğlu’ndan ulaşım zammını protesto eden vatandaşa cevap: Biz de keyif almıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Kapalıçarşı’yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kapalıçarşı ziyareti sırasında İmamoğlu’na bir grup vatandaş ulaşım zammı nedeniyle tepki gösterdi.

Tepkileri duyan İmamoğlu, arkasında kalan vatandaşlara geri dönerek açıklama yaptı.”3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız” diye bağıran vatandaşın yanına giderek cevap veren İmamoğlu, “Bağırmadan konuşalım. Zammı sordun, cevap verelim. Zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

“BİZ DE KEYİF ALMIYORUZ”

Vatandaşın “Eyvallah, 3 lira yapın” tepkisi üzerine de İmamoğlu,”Biz keyif almıyoruz. Şimdi zam yapmasam, 1 sene sonra daha kötü durumda. Ulaşımla ilgili, hizmetle alakalı hem standart sorunu var hem başka problemler var. Bir başka konu; biz öğrenciye katkı sunduk. Öğrenciyi geldik 85 liradan 50 liraya düşürdük. 3-4 senedir 3 katrilyon 600 milyara (eski parayla) çıktı ulaşımı sübvansiyonumuz. Niye? Son 1 yılda yüzde 40’ın üstünde sadece yakıt zammı var. Ulaşımla ilgili bakım hizmetlerimiz yüzde 50’nin üzerinde arttı. Ben, hizmet vermek zorundayım” dedi.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” TEPKİSİ

Vatandaş “Seçimden önce dediniz ki; ulaşımı indireceğim” diye üsteleyince İmamoğlu, “Bir sene önce söyledik. Geçen sene Şubat’tan Mart’tan bahsediyorsun. 1 sene geçti aradan” karşılığını verdi.

İmamoğlu, protestocu vatandaşın “Her şey çok güzel olacak” demiştiniz; olmadı” tepkisi üzerine de “Olacak, olacak… Olmuyor, niye olmuyor? Döviz artıyor, mazot artıyor, yakıt artıyor, doğalgaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster senden istirhamım. Onlara da tepki göster” dedi.

DESTEK VERENLERDEN DE SESLER YÜKSELDİ

İmamoğlu protestocu vatandaşların arasında ayrılırken kalabalıktan “Başkanım, yüzde 35’i kabul etmiyoruz” ile birlikte “Başkanım, doğru yoldasınız; devam edin…” sesleri yükseldi.