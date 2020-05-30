İmamoğlu’ndan Üsküdar müjdesi: Çalışmalar başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde çalışmalarını hızlandıran İSKİ’nin Üsküdar’daki 4 şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında İmamoğlu’na, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve İBB üst yönetimi eşlik etti.

İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ilk durağı Sultantepe Mahallesi’ndeki Bülbülderesi Yağmur Suyu Tüneli İnşaat sahası oldu. Mermutlu ve Türkmen’den çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, telsiz yardımıyla TBM (Tunnel Boring Machine-Tünel Açma Makinesi) cihazının kazı işlemlerini başlatması talimatını verdi.

”ÜSKÜDAR O GÖRÜNTÜLERDEN UZAK YAŞAMAYA BAŞLAYACAK”

İmamoğlu, şunları söyledi:

* Üsküdar Meydanı’nda, yağmur sularının birikip denizle bütünleşmesi sorunu vardı. 3 noktadan sağlıklı bir şekilde denize nakledeceğimiz yağmur sularıyla, o görüntü ortadan kaybolmuş olacak.

* Bu da o kollardan bir tanesi. Bülbülderesi hattı üzerinde uygulanan TBM çalışmasına start verdik. Arkadaşlarımın ifadesiyle, 8-9 aylık bir süre var. En hızlı şekliyle hareket edeceğiz. İnşallah, sonucunu gördüğümüzde, Üsküdarımız o görüntülerden uzak bir süreci yaşamaya başlayacak. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

”ÖNEMLİ BİR PROJE”

Tünel çalışmasının Üsküdar hayati bir önemde olduğunu belirten Türkmen ise, şöyle konuştu:

* Bir tarafta Bülbülderesi, diğer tarafta Çavuşdere olmak üzere, iki derenin birleştiği yer Üsküdar Meydanı. Bu iki derenin havzasından gelen yağmur suları, Üsküdar Meydanı’nda birikiyor. Hem ulaşımı aksatıyor hem de belli bir oranda tehlike oluşturuyor.

* Dolayısıyla, Ahmediye’den gelen tünelden gelecek sular, Salacak’tan denize aktarılacak. O tünel tamam.

* Şimdi buradan da Selman-ı Park Caddesi, Bülbülderesi üzerinden TBM çıkacak. Aşağı yukarı 900 metrelik bir tünel var burada. Bu iki derenin suyunu, meydana inmeden, bu tünellerle denize akıtmış olacağız.

* Önemli bir proje. Üsküdar için hayati bir proje. İnşallah 2021 yılı başlarında tamamlandığında, bu sorun da ortadan kalkmış olacak.