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İmamoğlu’ndan yaşlı vatandaşlara corona virüsü uyarısı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çavuşdere-Bülbüldere Tünel İnşaatı'nın delme işlemi biten bölümü için düzenlenen mini törene katıldı. Tören sırasında sokakların nispeten dolu olduğunu gözlemleyen İmamoğlu, sosyal medya hesapları ve İBB TV'de canlı yayına çıkarak, corona virüsü konusunda uyarılarda bulundu. İmamoğlu, "Bugün birçok ihbar aldım. Belgrad Ormanı'na, başka noktalara insanlar akın akın hareket etmişler. Bu, tümüyle yanlış. Bunu yapmayın. Balkonunuzda oturun" dedi.

Sözcü İstanbul
17:56 -
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İmamoğlu’ndan yaşlı vatandaşlara corona virüsü uyarısı!

Yaşananların, kamusal ve toplumsal anlamda bir seferberlik sürecini gerektirdiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Bu sadece bakanlığın, İBB’nin ya da diğer belediyelerin gayretiyle olmaz.

* Bu seferberlik sürecinin en önemli halkası sizsiniz.

* Bireyler olarak, bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızda öneminiz çok fazla.

* Lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın.

* Bu virüs şu ana kadar ortaya çıkardı ki, yaş almış insanları öldürüyor.

* Siz bize lazımsınız. Çocuklarınıza torunlarınıza lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin.

“GÖRÜNMEZ DÜŞMANA KARŞI ÖNEMİNİZ ÇOK FAZLA”

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV’den canlı yayınlanan konuşmasında şunları söyledi:

* Biliyorsunuz hem devletimiz hem de İBB olarak biz, küresel salgının Türkiye’de daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alıyoruz.

* Bunlar, hiç de isteyerek aldığımız önlemler değil. Bu önlemlerin en önemli merkez noktası İstanbul.

* Yıllardır, vatandaşlarımızı buluşturmak bir araya getirmek için çabalarken şimdi sizleri toplu ortamlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz.

* Bu benim içimi acıtan bir çalışma ama sağlığımızı korumak adına birinci önceliğimiz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreç, bir seferberlik süreci.

* Bu sadece bakanlığın, İBB’nin ya da diğer belediyelerin gayretiyle olmaz.

* Bu seferberlik sürecinin en önemli halkası siz kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimizsiniz.

* Bireyler olarak, bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızda öneminiz çok fazla.

* Lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın. Çok hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Bunu çok ama çok ciddiye alın.

BELGRAD ORMANI UYARISI

* Bugün, İSKİ’nin Üsküdar için son derece önemli bir yatırımını yerinde görmek için, kimseye haber vermeden Üsküdar’a gittim.

* Sokaklar her zamankinden daha tenha olsa bile, yine de azımsanmayacak kadar insan vardı.

* İnanır mısınız; sokakta en fazla gördüklerim de aslında bu salgında en çok risk altında olan yaş almış insanlarımızdı.

* Evet, İstanbul’da harika bir hava var. Çok güzel bir güneş var. Ama bugün, o gün değil.

* Evde oturmak yerine, temiz havaya çıkmak istiyor olabilirsiniz.

* Bugün birçok ihbar aldım. Belgrad Ormanı’na, başka noktalara insanlar akın akın hareket etmişler.

* Bu, tümüyle yanlış. Bunu yapmayın. Balkonunuzda oturun.

* Özellikle 60 yaş ve üstü kıymetli yaş almış hemşehrilerim; lütfen sözlerimize kulak verin.

* Bu virüs şu ana kadar ortaya çakardı ki yaş almış insanları ne yazık ki çok derin etkiliyor. Kısacası öldürüyor.

* Siz bize lazımsınız. Çocuklarınıza torunlarınıza lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin.

“BİRLİKTE BAŞARMAK İÇİN, BİRLİKTE GAYRET GÖSTERMELİYİZ”

İmamoğlu, gençlere de “Siz de hem kendinizi izole edeceksiniz hem de anne-babanızın ya da büyüklerinizin bu kurallara uymasında onlara yardımcı olacaksınız. Hatta biraz da zorlayıcı, denetleyici olacaksınız” tavsiyesinde bulundu.

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