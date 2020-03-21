İmamoğlu’ndan yaşlı vatandaşlara corona virüsü uyarısı!

Yaşananların, kamusal ve toplumsal anlamda bir seferberlik sürecini gerektirdiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Bu sadece bakanlığın, İBB’nin ya da diğer belediyelerin gayretiyle olmaz.

* Bu seferberlik sürecinin en önemli halkası sizsiniz.

* Bireyler olarak, bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızda öneminiz çok fazla.

* Lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın.

* Bu virüs şu ana kadar ortaya çıkardı ki, yaş almış insanları öldürüyor.

* Siz bize lazımsınız. Çocuklarınıza torunlarınıza lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin.

“GÖRÜNMEZ DÜŞMANA KARŞI ÖNEMİNİZ ÇOK FAZLA”

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV’den canlı yayınlanan konuşmasında şunları söyledi:

* Biliyorsunuz hem devletimiz hem de İBB olarak biz, küresel salgının Türkiye’de daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alıyoruz.

* Bunlar, hiç de isteyerek aldığımız önlemler değil. Bu önlemlerin en önemli merkez noktası İstanbul.

* Yıllardır, vatandaşlarımızı buluşturmak bir araya getirmek için çabalarken şimdi sizleri toplu ortamlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz.

* Bu benim içimi acıtan bir çalışma ama sağlığımızı korumak adına birinci önceliğimiz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreç, bir seferberlik süreci.

* Bu sadece bakanlığın, İBB’nin ya da diğer belediyelerin gayretiyle olmaz.

* Bu seferberlik sürecinin en önemli halkası siz kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimizsiniz.

* Bireyler olarak, bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızda öneminiz çok fazla.

* Lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın. Çok hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Bunu çok ama çok ciddiye alın.

BELGRAD ORMANI UYARISI

* Bugün, İSKİ’nin Üsküdar için son derece önemli bir yatırımını yerinde görmek için, kimseye haber vermeden Üsküdar’a gittim.

* Sokaklar her zamankinden daha tenha olsa bile, yine de azımsanmayacak kadar insan vardı.

* İnanır mısınız; sokakta en fazla gördüklerim de aslında bu salgında en çok risk altında olan yaş almış insanlarımızdı.

* Evet, İstanbul’da harika bir hava var. Çok güzel bir güneş var. Ama bugün, o gün değil.

* Evde oturmak yerine, temiz havaya çıkmak istiyor olabilirsiniz.

* Bugün birçok ihbar aldım. Belgrad Ormanı’na, başka noktalara insanlar akın akın hareket etmişler.

* Bu, tümüyle yanlış. Bunu yapmayın. Balkonunuzda oturun.

* Özellikle 60 yaş ve üstü kıymetli yaş almış hemşehrilerim; lütfen sözlerimize kulak verin.

* Bu virüs şu ana kadar ortaya çakardı ki yaş almış insanları ne yazık ki çok derin etkiliyor. Kısacası öldürüyor.

* Siz bize lazımsınız. Çocuklarınıza torunlarınıza lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin.

“BİRLİKTE BAŞARMAK İÇİN, BİRLİKTE GAYRET GÖSTERMELİYİZ”

İmamoğlu, gençlere de “Siz de hem kendinizi izole edeceksiniz hem de anne-babanızın ya da büyüklerinizin bu kurallara uymasında onlara yardımcı olacaksınız. Hatta biraz da zorlayıcı, denetleyici olacaksınız” tavsiyesinde bulundu.