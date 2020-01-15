İmamoğlu’ndan Yavaş’a ziyaret!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makam odasında ağırladı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Mansur Başkan'ıma benim bir ziyaret borcum var. İki seçim arasında bir ziyaretim olmuştu. Henüz mazbatayı almamıştım. İlginç bir gün sonrasında, hazır fırsat doğmuşken deneyimlerini almak, sohbetimizi derinleştirmek isterim.

*Çünkü biz, paylaşarak başarıyı büyütmek istiyoruz başkanlarımızla ve belediyelerimizle. Deneyimleri paylaşıp, sohbet edeceğimiz bir an olacak. Ankara'da, bu ortamda ve belediyemizde bulunmaktan da gurur duydum.

Ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkür eden Yavaş da “Ben de ‘Hoş geldiniz' diyorum Sayın Başkan'ımıza. Epeydir görüşememiştik. Bu arada yaşanan süreçle ilgili, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.