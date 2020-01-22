İmamoğlu’ndan yeni personele nasihat: Dürüst, adil ve şeffaf olun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde istihdam edilmek üzere avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar 420 boş pozisyon için açılan iş ilanına internet ortamında 22 bin 725 kişi başvuru yapmış, şartları uygun olan 4 bin 416 kişi de evraklarını, İBB önünde uzun kuyruklar oluşturarak teslim etmişti.

ÇOĞUNLUĞU KADIN 293 KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

Bin 298 kişi sözlü sınava girmeye hak kazanmış ve sınav sonucunda başarılı olan 153’ü kadın 140’ı erkek olmak üzere 293 kişi, İBB’de sözleşmeli personel olarak işe başlamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sınavı geçerek iş başı yapan yeni personel ile Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda bulunan meclis salonunda buluştu.

Yeni İBB çalışanlarına meclis kürsüsünden hitap eden İmamoğlu, “Genç pırıl pırıl enerjik insanlar, bu çok güzel bir görüntü. Bir de kadın erkek sayısı açısından cinsiyet eşitliği görüyorum. Tümüyle umut verici. Sizler aramıza katılalı 22 gün oldu. Aramızda çok fazla fark yok. Biz de 142 gündür buradayız” dedi.

“KENDİ YETENEKLERİNİZLE BURADASINIZ”

“Farklı algılarla yoğrulduğumuz bir süreci 180 derece başka yöne evirmeye, adalete dayalı bir sistemle yönetmeye çalıştığımız insan kaynakları metodumuzun karşılığı olarak buradasınız” diye seslenen İmamoğlu, “Tabiri caizse siz şu an kendi yeteneklerinizle buradasınız. Sizi yürekten alkışlıyorum” dedi.

Adaletin olmadığı bir yerde diğer hiçbir şeyi konuşmanın anlamı olmadığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*O bakımdan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok şeffaf bir süreçle işe alım gerçekleştirdiler. İyi bir netice çıkmış.

*Gözlerinizdeki o enerjiyi, ışıl ışıl bakışı görüyorum. Ülkemizin en büyük kurumsal yapılarından biri olan bir kamu kurumuna dahil oldunuz.

*Kamuda sizin gibi yetenekli arkadaşların daha iyi yerlere gelebilmesini gerçekten kamuda bir dönemin değişmesi gerektiğine inanan ben ve halkımız, bunu sizlerle yapabileceğimize inanıyoruz.

*İnşallah bu döneme sıkı sıkı sarılır, sahiplenir, büyük bir motivasyonla çalışırsınız.

“BÜROKRASİYE BOĞULMAYIN”

Çalışanlardan dürüst, şeffaf ve adil olmalarını isteyen İmamoğlu şunları söyledi:

*Kamuya ait bir birimde, kamunun değerlerini yöneteceksiniz. Dolayısıyla, dürüst, adil ve şeffaf olmalısınız. Bu etik değerlerden asla taviz vermeden, her anında halka hesap verdiğinizi, vermek zorunda olduğunuzu unutmamalısınız.

*Sizden çevik olmanızı, asla hantal olmamanızı, işi duraksatan değil kurallarına uygun bir şekilde hızlandıran ve çözüm üreten bir anlayışla hareket etmenizi çok önemsiyoruz.

*Yeteneklerinizi çevreci ruhla birleştiren bir atılımla Türkiye’nin yeni nesil yöneticileri olmanızı çok istiyoruz. Biz bir değişimi başlatmak istiyoruz.

*Değişim nasıl olur? Cesaretle olur. Bu değişim sürecinin cesur liderleri ile çalışmak istiyoruz. Prosedüre, bürokrasiye boğulmayın.

*Elbette kurallar başka bir şey. Ama çözüm odaklı olmalısınız. Fikrinizi söyleyeceksiniz. Duyulması gerekeni değil, ne söylemeniz gerekiyorsa onu söyleyeceksiniz.

*Bu şehrin ve bu ülkenin güzel, yetenekli ve iyi yetişmiş insanlarıyla çok güzel işler başaracağımıza hep inancım tamdı. Hep böyle olmuştu.

*Şu anda bunu daha da büyüttünüz, katladınız. Onun için kendinizle gurur duyun. Sürecin gerçek kahramanı sizlersiniz. Siz başardınız. Ama bu bir başlangıç.

*Esas başarı bundan sonra. Bunu da unutmayın. Hayatınızın, ilk ve tek başarısı bu olmayacak. Hayatınıza çok daha güzel başarılar katacağınıza eminim.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İmamoğlu daha sonra meclis salonunu dolduran yeni İBB çalışanlarına söz verdi. Söz alan çalışanlar, adil bir süreçten geçerek işe girme fırsatı tanıdığı için İmamoğlu’na teşekkür ettiler.

İmamoğlu da “Burada hiç kimse akrabamız, yakınımız değil. Ama biliniz ki benim yol arkadaşım, iş yolunda benim akrabam. Bir de 16 milyon insana ben öyle bakıyorum artık. Kendimi, bu sürece adamış bir belediye başkanıyım. Sizler gibi becerikli, değerli insanlar da İstanbul’da var. Umarım onlara da başka kurumlar, böyle eşitlikçi ortamları sağlarlar” dedi.

Daha sonra çalışanların isteği üzerine İmamoğlu, personel ile birlikte fotoğraf çektirdi.