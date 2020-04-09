İmamoğlu’nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 27 Mart'ta gönderilen tehdit mesajında, “Senin kanını akıtır sana içiririm! Ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” ifadeleri yer aldı.

Gönderilen e-posta üzerinde, İmamoğlu'nun avukatları 28 Mart'ta savcılığa başvuru yaptı.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mesajı atan kişinin Tuna G. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin Ankara'da ikamet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, aynı gün Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek, şüphelinin yakalanması istendi. Ancak aranan şüpheli adresinde bulunamadı.

Devam eden çalışmalarda, Tuna G., dün Ankara'da gözaltına alındı.

Dijital malzemelerine el konulan şüpheli dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve sorguya alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

HUKUK MEZUNU

Emniyette ifade veren Tuna G.'nin Ekrem İmamoğlu'na daha önce de iki e-posta gönderdiği öğrenildi.

Tuna G.'nin hukuk fakültesi mezunu olmasına karşın işsiz olduğu öne sürüldü.

MAİLLERDEN KARŞILIK ALAMAYINCA TEHDİT

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelinin Erkem İmamoğlu'nu sevmediği için tehdit maili attığını söylediği öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz ifadelerin yer aldığı iki mailinden karşılık alamayınca tehdit içerikli e-posta gönderdiği iddia edilen Tuna G.'nin bir suç kaydının olduğu belirtildi.