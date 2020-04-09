Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu’nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 27 Mart’ta mail atarak “Senin kanını akıtır sana içiririm!" diyerek tehdit eden Tuna G., dün Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti. Bugün emniyetteki işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi. Hukuk fakültesi mezunu olduğu öğrenilen şüphelinin trafikte kavga dışında suç kaydı bulunmadığı bildirildi.

Habip ATAM
18:09 -
Haberler Gündem
İmamoğlu’nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 27 Mart'ta gönderilen tehdit mesajında, “Senin kanını akıtır sana içiririm! Ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” ifadeleri yer aldı.

Gönderilen e-posta üzerinde, İmamoğlu'nun avukatları 28 Mart'ta savcılığa başvuru yaptı.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mesajı atan kişinin Tuna G. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin Ankara'da ikamet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, aynı gün Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek, şüphelinin yakalanması istendi. Ancak aranan şüpheli adresinde bulunamadı.
Devam eden çalışmalarda, Tuna G., dün Ankara'da gözaltına alındı.

Dijital malzemelerine el konulan şüpheli dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve sorguya alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi. FOTO: SÖZCÜ

HUKUK MEZUNU

Emniyette ifade veren Tuna G.'nin Ekrem İmamoğlu'na daha önce de iki e-posta gönderdiği öğrenildi.

Tuna G.'nin hukuk fakültesi mezunu olmasına karşın işsiz olduğu öne sürüldü.

MAİLLERDEN KARŞILIK ALAMAYINCA TEHDİT

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelinin Erkem İmamoğlu'nu sevmediği için tehdit maili attığını söylediği öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz ifadelerin yer aldığı iki mailinden karşılık alamayınca tehdit içerikli e-posta gönderdiği iddia edilen Tuna G.'nin bir suç kaydının olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERİmamoğlu: Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada!İmamoğlu: Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada!
Ankara banka Corona deprem Emniyet Haber İçişleri Bakanlığı istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi kavga paramparça Polis Sağlık Sözcü Vakıfbank
Son güncelleme: 18:16 09.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more