İmamoğlu’nun Adalar gezisinde renkli görüntüler!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar mesailerinin ikinci bölümünde, ilk olarak Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 50 ada sakini, ilçeleriyle ilgili sorunları İmamoğlu'na aktardı. Vatandaşların sorunlarını not alan İmamoğlu, beraberindeki kurmaylarına konularla ilgilenmeleri talimatı verdi.

Geçmiş dönemde Adalar'ın İBB tarafından gözardı edildiğini vurgulayan İmamoğlu, bu ilgisizliği katılımcılıkla aşacaklarını vurguladı.

Adalar'da İBB'nin görünür bir tesisi olmadığına dikkat çeken İmamoğlu, bu kapsamda çalışmalara başladıklarını duyurdu. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da Adalar sakinlerini kurumsal çalışmaları konusunda bilgilendirdi.

“ADALAR'DA İLK KEZ BİR İBB BAŞKANI GÖRÜYORUM”

Anadolu Kulübü'ndeki toplantının ardından inşaatı devam eden Büyükada Cemevi'ne geçen İmamoğlu, burada hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İmamoğlu, Türk sinemasının usta aktörü, Büyükada sakini Ediz Hun'u evinde ziyaret etti. Ediz Hun ve eşi Berna Hun, İmamoğlu ve Gül'ü, bahçelerinin önünde karşıladı.

Hun çiftine çiçek hediye eden İmamoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu, Gül ve Hun çifti, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, İBB Adalar İtfaiyesi ve İSKİ birimlerine de kısa ziyaretler gerçekleştirip, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Bir itfaiye erinin, “Adalar'da ilk kez bir İBB Başkanı'nı görüyorum” demesi dikkat çekti. İmamoğlu'nu Adalar sokaklarında gören vatandaşlar, sevgi gösterilerinde bulundu. Bir aile, İmamoğlu'na saksı içinde “kamkat” bitkisi hediye etti.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Büyükada'daki incelemelerin ardından tekneyle Sedef Adası'na geçti. Yürüyerek adayı dolaşan İmamoğlu, Sedef Adalılar Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.

Ada sakinleri, taleplerini içeren bir raporu İmamoğlu'na sundu. İmamoğlu'nun ilçedeki son durağı Heybeliada oldu. Kalabalık bir vatandaş topluluğunun alkışlarla karşıladığı İmamoğlu, yurttaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.

İlçedeki fayton sorununu sona erdiren elektrikli araçların, Heybeliada'da hizmet verecek bölümünü, park halinde oldukları alanda inceleyen İmamoğlu, İETT bünyesinde görev yapacak personelle tanıştı. İmamoğlu, ilçedeki son durağı olan Heybeliada'dan, geldiği gibi, alkışlar eşliğinde ayrıldı.

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