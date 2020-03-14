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İmamoğlu’nun Gezegen Mehmet’e verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun,kendi kanalı için hazırlanan 'Zor Sor' programında Gezegen Mehmet'in HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada gündem oldu. 

14:54 -
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İmamoğlu’nun Gezegen Mehmet’e verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalı için hazırlanan ‘Zor Sor’ programının bu haftaki konuğu radyo programcısı ve yazar Mehmet Akbay’dı.

Radyo dünyasında bilinen adıyla Gezegen Mehmet corona virisünden, depreme, Kanal İstanbul’dan hükümetle ilişkilerine kadar pek çok zor soruyu Ekrem İmamoğlu’na yöneltti.

Tamamı YouTube’de yayınlanan programda, Gezegen Mehmet’in HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna Ekrem İmamoğlu’nun verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

İşte Gezegen Mehmet sorusu ve İmamoğlu’nun gündem olan yanıtı:

 

Corona HDP istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Selahattin Demirtaş YouTube
Son güncelleme: 15:01 14.03.2020
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