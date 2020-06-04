İmece’nin son montajı üç bakan tarafından yapıldı

Montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece’nin son montajını yaptı.

”SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN İHTİYAÇLARI YERLİ VE MİLLİ OLARAK KARŞILANMAKTA”

Gerek yazılım gerekse donanım konusunda önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle konuştu:

* Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları da büyük ölçüde yerli ve milli olarak karşılanmaktadır. Yerlilik ve millilik oranının yüzde 70’lere varması bizler için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır.

* Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvelerinin silahlı kuvvetlerimizin vazifesini yapmasına çok büyük katkılar sağlayacağını da belirtmek istiyorum.

* Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde çok değişik alanlarda, şekillerde, boyutlarda devam edeceğini, bu sayede ülkemizin, milletimizin güvenliği, savunması bakımından silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının da çok rahat şekilde, kimseye muhtaç olmadan karşılanmasının gururunu yaşayacağız.

”2021 YILINDA BAŞARIYLA UZAYA FIRLATMAK İSTİYORUZ”

Çalışmaların planlamalara uygun şekilde devam ettiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şu ifadelere yer verdi:

* Buradaki testler inşallah eylül ayına kadar başarıyla neticelendirilirse bundan sonraki aşamada 2021 yılında uzaya fırlatılacak şekilde İmece gözlem uydumuzun son üretimin aşamasına geçmiş olacağız.

* Uydumuzu inşallah 2021 yılında başarıyla uzaya fırlatmak istiyoruz.

”TÜRKİYE’NİN ALTYAPISINDA ÖNEMLİ YER ALACAK”

Sözlerine projede çalışanları tebrik ederek başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da şunları söyledi:

* Yerli ve millî uydularımız inşallah gelişen, büyüyen Türkiye’nin altyapısında önemli yer alacak. Bunlar ülkemize gurur veren, vizyon projelerdir. İnşallah daha güzel projelerde arkadaşlarımızla beraber olacağız. Her zaman onların arkasındayız” açıklamasında bulundu.

Son montajının tamamlandığını belirten İmece uydusu yöneticisi Emir Serdar Aras ise, şu açıklamayı yaptı:

* İmece uydusu bundan sonra uzay ortamında simüle edilecek şekilde test edilecek. İlk önce vakum ortamında ısıl koşullara dayanımı test edilecek. Daha sonra da uzay aracı üzerindeki titreşim dünya üzerinde test edilecek.

* Böylece ısıl yapısal testleri 2020 yılının eylül ayına kadar tamamlanmış olacak. Bundan sonra İmece uydusunun uçuş modelinin montaj faaliyetlerine başlamış olacağız.