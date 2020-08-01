İnanç grubu temsilcileriyle bayramlaşan İmamoğlu: Bu zenginliği büyüteceğiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; farklı din, mezhep, vakıf ve derneklere mensup toplam 19 temsilci ile “sanal toplantı”da bayramlaştı.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya; Ender Şahin (Ertuğrul Gazi Cami Derneği Başkanı), Kazım Güleçyüz (Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Sebahattin Öztekin (Akabe Vakfı Genel Başkanı), Davut Güler (Yazar), İhsan Eliaçık (İnşa Kültür Evi yöneticisi/ilahiyaçı-yazar), Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır (Süleymaniye Vakfı Genel Başkanı), Rümeysa Çamdereli (Havle Kadın Derneği Başkanı), Sena Arslan (Kadınlar Camide Platformu temsilcisi), Prof. Dr. Caner Taslaman (akademisyen-yazar), Selahattin Özgündüz (Türkiye Caferileri lideri), Ekrem Baran (Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı), Hüseyin Güzelgül (Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı), Celal Fırat (Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı), Erdal Sağır (Sarıgazi Cemevi Başkanı), Ercan Geçmez (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı), Muharrem Ercan (Karacaahmet Dergahı Başkanı), Remzi Akbulut (Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı), Peder Krikor Damadyan (Türkiye Ermenileri Patrik vekili) ve Metropolit Stefanos (Rum Ortodoks Patrik vekili) katıldı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da toplantıda hazır bulundu.

“SÜRECE KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İBB bünyesinde kurulan “İnanç Masası”ndan duydukları memnuniyeti dile getiren tüm katılımcıların bayram temennilerini ve duygularını dinleyen İmamoğlu şunları söyledi:

* Bütün katılımcılar, tam da bir bayramın maneviyatına ve ruhuna uygun muazzam temennilerde bulundular. Sürece katkı sunan ve sürecin içinde olan herkese, ben de teşekkür ediyorum. Bence, şehrimiz adına çok güzel bir süreci başlattık. Ben şahsen bu manzarayı gördüğümde, dünyanın en zengin şehri olduğumuzu düşünüyorum.

* Dünyanın en zengin şehrinin, dünyanın en zengin belediye başkanı gibi gördüm kendimi. Bu manevi tatminin değerini anlatamam. Bu manada biz bunu devam ettireceğiz. Aynı zamanda bu zenginliği büyüteceğiz. Büyütmemiz için, sizlerin muazzam ve değerli katkılarına ihtiyacımız var. Belki bir gündemle, bir çalıştayla sizleri bir araya getirerek, sağlıklı bir toplantı, sohbet ortamı var ederek, orada çok güzel sonuçlar alabileceğimizi şimdiden görebiliyorum. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum.

“ORTAK AKLIN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM”

* Hep şunu söyledim aslında: Buluşmanın, uzlaşmanın, konuşmanın, ortak aklın ne kadar kıymetli olduğunun farkında bir yöneticiyim. Kendi alanında da iş üretirken, kim varsa çevremizde, onların katkılarıyla, bilgileriyle iş ürettikçe, aslında hatadan uzak duruyorum. Bu manada insanoğlunun da özellikle maneviyatını besleyen inanç dünyasının farklı temsilcilerinin önerileri, uyarıları, bence insanoğlunun da hata yapmasına mani olacak bir atmosfer doğuracaktır. Bu yönüyle sizlerin varlığı çok kıymetli.

“DÜNYAYA ÇOK KIYMETLİ MESAJLAR VEREBİLİRİZ”

* Biz, burada attığımız ve atacağımız adımlarla, umut ediyorum ki, dünyaya bile çok kıymetli mesajlar verebiliriz. Bu yönüyle, bu bayramın, gerçekten başta sağlık getirmesini hem sizlere hem siz kıymetli temsilcilerimiz ve ailelerine, temsil ettikleri insanlara, bütün ülkemize, bütün insanlığa sağlık getirmesini, barış getirmesini, huzur getirmesini, mutluluk getirmesini; doğaya katkı sunacak, doğayı koruyacak bir süreç var etmesini; insanı koruyacak, insanı yaşatacak ve insana güzel bir gelecek var etme konusunda da birlikte hareket edeceğimiz duygular getirmesini çok arzu ediyorum.

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