İnce: AKP Genel Başkanı milletin inancı üzerinden din bezirganlığı yapıyor

CHP Yalova eski Milletvekili İnce, 12'inci Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır” sözlerini eleştirdi.

“MİLLETİN İNANCI ÜZERİNDEN DİN BEZİRGANLIĞI”

Erdoğan’ı sosyal medyadan eleştiren İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* AKP Genel Başkanı “İslam iktisadi krizden çıkışına anahtarıdır” diyerek dini siyasete alet etme hamlelerine bir yenisini eklemiştir.

* Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İktidara geldiklerinde Türkiye’nin en çok kar eden 10 şirketinden yalnızca 3’ü bankalarken şu an en çok kar eden 10 şirketin 7’si banka ve finans şirketlerinden oluşmuş, adeta faizli sistem tüm ekonomiyi kuşatmıştır.

* Üretim ekonomisini ve alın terinin karşılığı olan emeğin adil ücretlendirmesini faizci kapitalist düzene feda eden, şans oyunlarını devletin uğraşı alanı haline getirip bir de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Varlık Fonu’na aldıran, adeta hem iç borçlanma hem de dış borçlanmayla faizcilik ve şans oyunları ekonomisinin şampiyonu olan AKP Genel Başkanı lafa gelince yine milletimizin inancı üzerinden din bezirganlığı yapmaktadır.