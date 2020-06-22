İnce: Baro başkanlarına yapılan zulümdür

AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden “Savunma yürüyor” sloganıyla 19 Haziran günü yürüyüşe geçen baro başkanlarını ve avukatlarını Eskişehir Yolu üzerinde Ankara Barosu heyeti karşılayacaktı ancak polis engel oldu. Baro başkanları Ankara’ya girme hakları olduğunu söylerken, polis “Valilik izni yok” dedi.

POLİSTEN BARO BAŞKANINA YUMRUK

Baro başkanlarının Ankara’ya girişlerinin engellemesinin ardından polis ile başkanlar arasında tartışma sürdü. Bazı başkanlar akan trafikte yürümeye çalıştı. Dört baro başkanı polis barikatını aşarak kendilerini bekleyen Ankara Barosu avukatlarının yanına ulaşabildi.

Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı da kendilerine izin vermeyen polisin yumruk darbesiyle yere yığıldı. Diğer baro başkanları polis kendilerine Başkent’e giriş izini verilinceye kadar oturma eylemi başlattı.

“UTANÇ VERİCİ”

Yürüyüşün “Valilik izni yok” gerekçesiyle engellenmesine Muharrem İnce’den sert tepki geldi. İnce, sosyal medya paylaşımında “Yürütenlerin baştacı edildiği Ankara'ya hukuk için yürüyen baro başkanları, avukatlar alınmıyor. Avukatlara, baro başkanlarına yapılan zulümdür. Ortaya çıkan görüntüler demokrasi ve hukuk mücadelemiz için utanç vericidir” ifadelerine yer verdi.