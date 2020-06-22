Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İnce: Baro başkanlarına yapılan zulümdür

Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapılmak istenmesine karşı yürüyen baro başkanlarının Ankara'ya girişlerine izin verilmedi. Yürüyüşün “Valilik izni yok” gerekçesiyle engellenmesine Muharrem İnce'den sert tepki geldi. İnce, sosyal medya paylaşımında "Yürütenlerin baştacı edildiği Ankara’ya hukuk için yürüyen Baro Başkanları, avukatlar alınmıyor. Avukatlara, baro başkanlarına yapılan zulümdür. Ortaya çıkan görüntüler demokrasi ve hukuk mücadelemiz için utanç vericidir" ifadelerine yer verdi. 

14:32 -
Haberler Gündem
İnce: Baro başkanlarına yapılan zulümdür

AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden “Savunma yürüyor” sloganıyla 19 Haziran günü yürüyüşe geçen baro başkanlarını ve avukatlarını Eskişehir Yolu üzerinde Ankara Barosu heyeti karşılayacaktı ancak polis engel oldu. Baro başkanları Ankara’ya girme hakları olduğunu söylerken, polis “Valilik izni yok” dedi.

POLİSTEN BARO BAŞKANINA YUMRUK

Baro başkanlarının Ankara’ya girişlerinin engellemesinin ardından polis ile başkanlar arasında tartışma sürdü. Bazı başkanlar akan trafikte yürümeye çalıştı. Dört baro başkanı polis barikatını aşarak kendilerini bekleyen Ankara Barosu avukatlarının yanına ulaşabildi.

Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı da kendilerine izin vermeyen polisin yumruk darbesiyle yere yığıldı. Diğer baro başkanları polis kendilerine Başkent’e giriş izini verilinceye kadar oturma eylemi başlattı.

“UTANÇ VERİCİ”

Yürüyüşün “Valilik izni yok” gerekçesiyle engellenmesine Muharrem İnce’den sert tepki geldi. İnce, sosyal medya paylaşımında “Yürütenlerin baştacı edildiği Ankara'ya hukuk için yürüyen baro başkanları, avukatlar alınmıyor. Avukatlara, baro başkanlarına yapılan zulümdür. Ortaya çıkan görüntüler demokrasi ve hukuk mücadelemiz için utanç vericidir” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERBaro başkanlarına Ankara girişinde engelBaro başkanlarına Ankara girişinde engel
AKP Ankara demokrasi Eskişehir Gaziantep MHP Muharrem İnce Polis seçim sosyal medya
Son güncelleme: 14:39 22.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more