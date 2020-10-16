İnce: Bu cehalet değilse ihanettir, Tarım Bakanı istifa etmelidir

“Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında ziyaretlerini sürdüren Muharrem İnce’nin bugünkü durağı Bayburt oldu. Kentin sokaklarını gezip esnaf ziyaretleri yapan İnce, vatandaşlarla da sohbet edip dertlerini dinledi.

Caddede yürürken yanına gelen Bayburtlu bir vatandaşın, “Bu millete böyle anlatacaksın. Memleketi satanlarla siyaseten batanlar bu memleketi yönetiyor” ifadesine İnce, “Güzel tespit” yanıtını verdi.

“BU CEHALET DEĞİLSE İHANETTİR”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İnce’nin hedefinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli vardı. Et fiyatlarındaki artışı eleştiren İnce şunları söyledi:

* Yıl başından bu yana Türk lirası yüzde 35 değer kaybetti. Bu, derin bir yoksullaşma demektir. Bayburt da bundan nasibini alıyor.

* Kişi başına olan gelir 2 bin 237 lira. Bu, büyük bir yoksulluk demektir. Bu bölgede hayvancılığı geliştirmiyorlar. İş sahaları açılmıyor.

* Örneğin, daha yeni, bu ayın onunda karkas et fiyatına 2 lira zam yapıldı. Süte zam yapmayıp, çiğ sütü değerlendirmeyip, etin fiyatını artırmak ‘süt veren inekleri kesin’ demektir.

* Bu cehalet değilse ihanettir. Böyle bir tarım ve hayvancılık politikası olmaz. Bu bakan istifa etmelidir. Bu mantıkla bu işleri hiç bilmeyen birisidir. Bunu ancak bir cahil yapabilir.