İnce’den çarpıcı Merkez Bankası yorumu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Uysal'dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

Murat Uysal, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Temmuz 2019'da görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine getirilmişti. Murat Uysal’ın beklenmedik bir şekilde görevinden alınması, siyaset gündemine de bomba gibi düşütü.

Siyasi parti temsilcileri Merkez Bankası Başkanlığı koltuğundaki ani değişimin nedenini sorgularken çarpıcı bir yorum da Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce’den geldi.

“DAMADIN HAZİNENİN BAŞINDA OLDUĞU BİR EKONOMİDE…”

İnce’nin paylaştığı mesajı şöyle;

“Önceki Merkez Bankası Başkanı ‘söz dinlemedi, faiz indirmedi’ diye görevden alındı, yerine Uysal getirildi. Şimdi O da gitti. Merkez Bankası Başkanının bir gece ansızın görevden alındığı, damadın hazinenin başında oturduğu bir ekonomide sorunlar bitmez.”