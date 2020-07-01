İnce’den Davutoğlu’na destek: Sessiz kalamam

AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasına tepkiler büyüyor. CHP’li Muharrem İnce de üniversitenin kapatılma kararına eleştirerek, Davutoğlu’na destek verdi.

İnce, twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Bakanlık, Başbakanlık yaptığı dönemde Sayın Davutoğlu'nu çok eleştirdim. Aynı da düşünmüyoruz. Ancak kurucusu olduğu üniversitenin Ak Parti'den ayrılıp parti kurdu diye intikam alırcasına kapatılmasına da sessiz kalamam. Kurucusuna kızıp üniversite kapatmak demokrasilerde olmaz.