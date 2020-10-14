İnce’den sert tepki: Işıklar yansa ne olur milletin ocağını söndürdünüz

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım sosyal medyadan AYM binasının fotoğrafını paylaşarak “ışıklar yanıyor” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yapan Yıldırım “‘Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da Yıldırım’ın paylaşımına gönderme yaparak, “Işıklarımız hiç sönmüyor” mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı.

“IŞIKLAR YANSA NE OLUR MİLLETİN OCAĞINI SÖNDÜRDÜNÜZ”

AYM üyesi Yıldırım’ın ve İçişleri Bakanlığı’nın ışıklı fotoğraf düellosuna CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce de sosyal medyadan karşılık verdi.

İnce, “Ciddiyet! Mahkemenin ışığı yanar adaleti olmaz, Bakanlığın ışığı hiç sönmez örgütlenen tarikatları göremez. Elektrik faturaları cep yakıyor, kurumlar ışıkla mesaj veriyor. Söndürün ampülleri. Işıklar yansa ne olur milletin ocağını söndürdünüz” ifadelerini kullandı.