İnce’nin partisi için 3 isim önerisi

Parti için şu ana kadar; “Birinci”, “Ulusal Sol” ve “Çağdaş” isimlerinin önerildiği kulislere yansıdı.

Yine kulislerdeki iddialara göre genel merkez için arayışa geçen Muharrem İnce ve ekibi, Ankara'da TBMM'ye yakın iki yeri inceledi.

İnce'nin çevresine “Küskünler hareketi olmayacağız” diyerek yeni isimlerle yola çıkmak istediğini söylediği belirtildi. Partinin hedef kitlesinin, kimi anketlerde yüzde 30'lara varan kararsızlar olacağı, İnce'nin olası bir seçimde partisinin yüzde 12 oy alacağını iddia ettiği ifade edildi.

TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAK

Muharrem İnce'nin, eylül, ekim ve kasım aylarında tüm Türkiye'yi dolaşarak ‘neden yola çıkıldığını' halka anlatacağı da kulislere yansıyan iddialar arasında yer aldı. Aralık ayı gibi partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin planlandığı, 2021 Ocak ayı gibi de partinin kuruluşunun ilan edilmesinin düşünüldüğü öne sürüldü.