İncirlik üssü nerede? ABD’nin İncirlik üssü hangi şehirde?

İran’ın ABD üslerini vurması sonrasında Türkiye’de yer alan İncirlik üssü de gündeme geldi. Peki İncirlik üssü tam olarak nerede yer alıyor ve önemi ne?

İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDE?

Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz’e 56 km mesafededir. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Avrupa’da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.

İNCİRLİK ÜSSÜNÜN ÖNEMİ

İncirlik Hava Üssü’nün kurulması kararı Aralık 1943 İkinci Kahire Konferansı sırasında alınsa da inşaatı İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra başladı. Amerikan Ordusu Mühendisler Kolordusu 1951 baharında İncirlik Hava Üssü inşaatına başladı. ABD Hava Kuvvetleri, başlangıçta orta ve ağır bombardıman uçakları için acil evreleme ve kurtarma yeri olarak kullanmayı planladı. Türk Genelkurmay ve ABD Hava Kuvvetleri Aralık 1954 yılında yeni Hava Üssü için ortak kullanım anlaşmasını imzaladı. 21 Şubat 1955 tarihinde, Hava Üssü’nün resmi adı olarak Adana Hava Üssü seçildi. Hava Üssü’nün konuk birimi olarak 7216. Hava Üssü filosuydu. Bu Hava Üssü 28 Şubat 1958 tarihinde “İncirlik Hava Üssü” adını almıştır. 15 Eylül 1997’de Kuzey Irak’a düzenlenen Operasyon Kuzey İzleme’de 39. Hava Kanat Komutanlığındaki mülkleri desteklemek ve komuta etmek için kullanılır hale getirildiği belirtildi.