İncirlik Üssü’ne saldırı planlıyorlardı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasında kendisini sözde IŞİD terör örgütü Türkiye emiri olarak ilan eden Mahmut Özden'in kendi mahallesinde terör örgütü adına kanton ilan ettiğini ve etrafında topladığı örgüt üyeleri ile terör örgütünden aldığı emirle Suriye'de bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın elinde bulunan IŞİD'lileri kurtarmak için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Ayrıca zanlıların, örgüt üyelerini kurtarmak için mahallede haraç topladığı da tespit edildi. Bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip başlatıldı. Yapılan takip sırasında Özden'in aynı zamanda kendisini kadı ilan edip mahallede terör örgütü üyeleri arasındaki ihtilaflar için de sözde mahkeme kurduğu belirlendi.

KULAK KESİP DOMUZ BAĞIYLA ÖLÜDRMEKLE TEHDİT ETTİLER

Örgün üyelerinin, mahallede DEAŞ'ın kurallarına uymayan vatandaşları önce uyarıp daha sonra da cezalandırdıkları, bir vatandaşın da kulağını kestikleri belirlendi.

Vatandaşları korkutmak için terör örgütü Hizbullah ile özdeşleşen domuz bağı yaparak öldüreceklerini söyleyip mahalleye korku saldıkları tespit edilen zanlıların 21 ayrı olay karıştığı, bu olaylarda bir çok vatandaşı yaralayıp ölümle tehdit ettikleri ve haraç aldıkları belirlendi.

“İSTANBUL’DA SALDIRI HAZIRLIĞI”

Polis yaptığı çalışmada zanlıların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ile hakim ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit etti.

Bu sırada terör örgütü IŞİD’in İstanbul'da LGBT derneğine, gayri Müslim ibadethanelerine bombalı eylem ve önemli siyasi kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul’da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos’ta tutuklanan Hüseyin Sağır’a eylem talimatı verdiği değerlendiren IŞİD’in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden (47) 20 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı.

Özden, 31 Ağustos’ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. Daha sonra Özden'in oğlunun ve fedaisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanıp tutuklandı. Özden'in evinden de bilgisayar ele geçirildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NE SALDIRI PLANI

Adana polisi bu olaydan sonra da zanlıları takibe devam etti. Yapılan takip sonucunda örgüt üyelerinden Salih K. isimli şahsın açtığı ve örgüt üyelerinin toplantı yeri olarak kullandığı kitap evinde bomba olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgi üzerine polis örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimalinin arttığını, ayrıca ele geçirilen bilgisayarda da örgüt üyelerinin IŞİD’İN önemli isimleri ile mail yoluyla irtibata geçerek Adana'da İncirlik Üssü'ne eylem planında olduklarını belirledi.

Bunun üzerine 8 Kasım sabahı Adana ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonda Salih K.'nin de aralarında olduğu 1'i kadın 22 zanlı yakalandı. Salih K.'nin kitabevinde yapılan aramada ise 500 gram bomba ele geçirildi. Bombayı terör ekibinin bomba köpeği buldu. Yapılan incelemede bombanın TNT RDX karışım olduğu belirlendi. Bombanın çıktığı kitap evi kapatıldı.

BABA OĞUL YAKALANINCA BİR NUMARA OLDU

Polisin baskınında ayrıca zanlı Ahmet Can S.'nin evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Ayrıca zanlının Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden yakalandıktan sonra örgütün en önde gelen ismi pozisyonuna geldiği ve örgütten kopuşların önüne geçtiği eylemleri yapmak için direktif verdiği belirlendi.

Aramalarda örgüt üyelerinin evlerinden susturucu takılmış tabanca fotoğrafı ve otomatik tabanca fotoğrafları da çıktı. Ancak tabancalar ele geçirilemedi. Örgütün bu susturuculu tabanca ile önemli suikastlar yapmaya hazırlandığı değerlendiriliyor. Ayrıca zanlıların bir çoğunun yasa dışı yollarla Suriye'ye geçip burada IŞİD terör örgütü adına savaştıktan sonra aynı yöntemlerle yollarla Adana'ya geldikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 20'si tutuklanırken kadın zanlı ev hapsi tedbiriyle bir zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca bu operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda tutuklanan Mahmut Özden ile birlikte 5 şahsında bu operasyon kapsamında zanlı olduğu ve tutuklama kararı çıktığı öğrenildi.