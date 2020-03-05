İndirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler

Merkez Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi’nde açılışı yapılan, 3 katlı züccaciye dükkanında ürünlerin yarı fiyatına satılacağı, sosyal medyadan duyuruldu.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Sabah erken saatlerde iş yeri önünde toplanan, çoğu kadın yüzlerce kişi, açılmasını bekledi. Aşırı kalabalık nedeniyle dükkan sahipleri, kadınları içeri gruplar halinde almaya çalıştı. Kadınların bir an önce içeri girme isteği, izdihama neden oldu. Dükkana girebilen kadınlar, ürünleri kucaklarını doldurdu.

Müşteriler, alabildikleri kadar eşyalarla kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride ve dışarda izdiham nedeniyle iş yeri sahipleri, polisten yardım istedi.

Bunun üzerine dükkan önüne polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola taşmaları nedeniyle trafiği de aksatan kalabalığın dağılmasını sağlarken, iş yeri sahipleri de kadınlara sadece bugün değil her gün ucuz ürün satacaklarını söyledi. (DHA)