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‘İnek tarlaya girdi’ kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu!

Adıyaman’da tarlaya giren inek yüzünden komşular arasında kavga çıktı. Kavgaya akrabaların da dahil olmasıyla taş ve sopalar havada uçuştu. Olayda 9 kişi yaralandı.

09:33 -
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Gümüşkaya köyünde iki komşu arasında ineğin tarlaya girmesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Her iki komşunun yakınlarının da karışmış olduğu kavgada taş ve sopalar havada uçuştu.

(FOTO: İHA)

Meydana gelen olayda aralarında kadın ve çocuklar da olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatırken olayların yeniden başlamaması için ise güvenlik önlemleri alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Adıyaman Kadın kavga Sağlık
Son güncelleme: 10:02 17.04.2020
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