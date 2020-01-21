İnfaz düzenlemesi şekillendi! Taslak metin ortaya çıktı

Henüz teklif halini almayan düzenlemeyle çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. 17 maddelik taslak metinde yeni infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Şubat ayı başında Meclis’e sunulması planlanan düzenleme ile ilk etapta 40 bine yakın mahkumun tahliye olması bekleniyor. Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:

– Terör suçları

– Örgütlü terör suçları

– Kasten adam öldürme

– Cinsel istismar

– Kadına ve çocuğa şiddet

– Soykırım suçları

– İnsanlığa karşı işlenen suçlar

– İnsan üzerinde deney suçu

– Organ ve doku ticareti

– Reşit olmayana cinsel istismar

– Çocukların cinsel istismarı suçu

– Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller

– Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs

– Kasten öldürme

– Kasten yaralama

– İşkence, eziyet veya köleleştirme

– Kişi hürriyetinden yoksun kılma

– Bilimsel deneylere tabi kılma

– Zorla hamile bırakma,

– Zorla fuhşa sevk etme suçların tamamı

– Atatürk aleyhine işlenen suçlar

– Orman Kanunu’na aykırı suçlar

Taslak metinde sayılan bu suçlar dışındaki suçlar infaz düzenlemesi kapsamına alınacak. İnfaz düzenlemesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacak. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek. (DHA)

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