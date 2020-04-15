İnfaz yasası resmileşti, Barışların tahliyesi için engel kalmadı

Libya'da şehit düşen MİT mensubu S.C.'nin cenaze töreniyle ilgili haber yüzünden geçen ay tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Avukatlar Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, yeni infaz yasasındaki denetimli serbestlik süresinin üç yıl olarak uzatılmasına dikkat çekti.

İnfaz yasasındaki düzenlemeye göre Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na suçlandıkları kanun hükmünce en yüksek ceza dahi verilse cezaevinde tutulmaması, serbest bırakılmaları gerekiyor.

“BİZ DUYMADIK, DİLEKÇE SUNULMADI” DEMESİNLER

Hüseyin Ersöz infaz düzenlemesi kapsamında tahliye dilekçesini UYAP üzerinden savcılığa sundu. Dilekçeyi teslim ettiğini sosyal medya hesabından paylaşan Ersöz, şunları söyledi: Yok “bize haber verilmedi”, yok “dilekçe sunulmadı” denmesin. Bak buradan da duyurduk, dosta düşmana! Hemen, bugün, şimdi tahliye! Yarın değil…